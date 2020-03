"Zakochani po uszy" odcinek 181. Paula nie chce znać Kuby! Bartek pociesza Sonię! Dojdzie między nimi do czegoś? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 181. odcinek serialu "Zakochani po uszy". Paula nie chce znać Kuby! Bartek pociesza Sonię! Dojdzie między nimi do czegoś? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 181. odcinku "Zakochanych po uszy"!

"Zakochani po uszy" odcinek 181. w poniedziałek, 23.03.2020 o godz. 19:30 w TVN7! - sprawdź program tv

W 181. odcinku serialu "Zakochani po uszy" Paula (Justyna Ducka) nie ma pojęcia o intrydze pani Joli (Aldona Jankowska) i jest wściekła na Kubę (Krzysztof Piątkowski), nie chce go znać. Kuba kompletnie nie wie, o co chodzi, ale zamierza walczyć o ukochaną. Dowiaduje się od niej, że zamontowała w jego mieszkaniu kamerkę, na której widziała go z inną… Kuba znajduje kamerkę i wyznaje przez nią Pauli miłość. Niestety nagranie oglądają pani Jola i Laura (Aleksandra Radwan), które zatajają wszystko przed Paulą…

Kuba uświadamia sobie, że kocha Paulę! Zdobędzie jej serce? Zobacz więcej

Sonię (Pola Błasik) dowiedzą detektyw, który zajmuje się sprawą jej ojca. Okazuje się, że w nocy ktoś podłożył ogień w jego biurze i wszystkie dokumenty spłonęły. Sonia nie ma ich kopii, jest załamana. W takim stanie spotyka ją Bartek (Mateusz Mosiewicz), dziewczyna rozkleja się i opowiada mu, co się stało. Bartek się angażuje i chce pomóc Soni. Tymon (Patryk Pniewski) spotyka się z Olgierdem, poznaje prawdę na temat pożaru. Jednocześnie mężczyzna oferuje mu kontakt do osoby, która chce tanio i szybko sprzedać pub…