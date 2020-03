"Zakochani po uszy" odcinek 184. Tymon bagatelizuje stan Soni. Dziewczyna zbliży się do Bartka? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 184. odcinek serialu "Zakochani po uszy". Tymon bagatelizuje stan Soni. Dziewczyna zbliży się do Bartka? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 184. epizodzie "Zakochanych po uszy"!

"Zakochani po uszy" odcinek 184. w czwartek, 26.03.2020 o godz. 19:30 w TVN7! - sprawdź program tv

W 184. odcinku serialu "Zakochani po uszy" Sylwii (Kamila Kamińska) spodobał się plan Laury (Aleksandra Radwan) na szybkie zdobycie pieniędzy, z małą korektą. To Laura ma umawiać się z bogatymi i żonatymi mężczyznami. Laura jest spanikowana przed pierwszym spotkaniem, dlatego Sylwia postanawia jej towarzyszyć. Są zachwycone, z jaka łatwością zdobyły pierwsze pieniądze.

Kuba (Krzysztof Piątkowski) niestrudzenie walczy o Paulę (Justyna Ducka). Niespodziewanie Sonia (Pola Błasik) zaczyna bardzo źle się czuć, Tymon (Patryk Pniewski) zaaferowany swoją nową knajpą, bagatelizuje jej stan. W przeciwieństwie do Bartka (Mateusz Mosiewicz), który zabiera dziewczynę do lekarza. Bartek i Sonia zbliżą się do siebie?