"Zakochani po uszy" odcinek 185. Kuba wyznaje miłość Pauli! Karol chce wymierzyć Kubie sprawiedliwość prosto w twarz! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 185. odcinek serialu "Zakochani po uszy". Kuba wyznaje miłość Pauli! Karol chce wymierzyć Kubie sprawiedliwość prosto w twarz! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 185. odcinku "Zakochanych po uszy"!

"Zakochani po uszy" odcinek 185. w poniedziałek, 30.03.2020 o godz. 19:30 w TVN7! - sprawdź program tv

W 185. odcinku serialu "Zakochani po uszy" Kuba (Krzysztof Piątkowski) podstępnie zwabia do siebie Paulę (Justyna Ducka) i wyznaje jej miłość. Paula ucieka, ale po tym spotkaniu dochodzi do wniosku, że nie może dłużej okłamywać siebie ani Karola (Paweł Paprocki) i wyznaje mężczyźnie, że kocha Kubę. To rozłości mężczyznę, który postanowi rozprawić się z Kubą i wymierzyć mu sprawiedliwość prosto w twarz!

Tymczasem Tymon (Patryk Pniewski) cieszy się ze swojej nowej knajpy, do której zabiera Sonię (Pola Błasik). Nie widzi, że dziewczyna jest zdenerwowana i smutna. Sonia decyduje się porozmawiać z Malwiną (Adrianna Malecka)…

Tymon bagatelizuje stan Soni. Dziewczyna zbliży się do Bartka?Zobacz więcej

Ania (Olga Szostak) natomiast postanawia przedstawić Bartka (Mateusz Mosiewicz) swojej babci. Kobieta jest jej jedyną bliską osobą i zrobi wszystko, by jej wnuczka była szczęśliwa. Babcia szybko orientuje się, że Bartek jest zauroczony inną…