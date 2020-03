"Zakochani po uszy" odcinek 186. Sonia spodziewa się dziecka! Tymon chce, żeby dziewczyna usunęła ciążę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 186. odcinek serialu "Zakochani po uszy", który dostarczy ogromu emocji! Sonia spodziewa się dziecka! Tymon chce, żeby dziewczyna usunęła ciążę! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 186. odcinku "Zakochanych po uszy"!

"Zakochani po uszy" odcinek 186. we wtorek, 31.03.2020 o godz. 19:30 w TVN7! - sprawdź program tv

W 186. odcinku serialu "Zakochani po uszy" Sonia (Pola Błasik) wyjawia Malwinie (Adrianna Malecka), że jest w ciąży. Dziewczyna boi się powiedzieć o tym Tymonowi (Patryk PniewskI), bo sądzi, że Tymon nie będzie zadowolony, poza tym sam jest jeszcze trochę dzieckiem. Malwina nakłania przyjaciółkę, by dała chłopakowi szansę.

Kuba wyznaje miłość Pauli! Karol chce wymierzyć Kubie sprawiedliwość prosto w twarz!Zobacz więcej

Kiedy Tymon dowiaduje się, że zostanie ojcem, pada we wściekłość i chce, żeby Sonia usunęła ciążę! Dziewczyna wyrzuca go z mieszkania! Czy to już koniec ich związku?

Tymczasem zakochany Kuba (Krzysztof Piątkowski) robi wszystko, by przekonać do siebie Paule (Justyna Ducka), która stara się być twarda. Jednocześnie Laura (Aleksandra Radwan) i Sylwia (Kamila Kamińska) szukają kolejnego mężczyzny, którego uwiodą i zaszantażują.