"Zakochani po uszy" odcinek 189. Klaudia chce, żeby Sonia poroniła, więc wrzuca jej tabletki poronne do soku! Napój przez przypadek wypija ciężarna Asia... [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 189. odcinek serialu "Zakochani po uszy" i emocji w nim z pewnością nie zabraknie! Klaudia chce, żeby Sonia poroniła, więc wrzuca jej tabletki poronne do soku! Napój przez przypadek wypija ciężarna Asia... Dojdzie do tragedii? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 189. odcinku "Zakochanych po uszy"!