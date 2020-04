"Zakochani po uszy" odcinek 197. Sonia wciąż jest w niebezpieczeństwie! Tymon wyzna jej prawdę? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 197. odcinek serialu "Zakochani po uszy". Sonia wciąż jest w niebezpieczeństwie! Tymon wyzna jej prawdę? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 197. odcinku "Zakochanych po uszy".

"Zakochani po uszy" odcinek 197. we wtorek, 21.04.2020 o godz. 19:30 w TVN7! - sprawdź program tv

W 197. odcinku serialu "Zakochani po uszy" Tymon (Patryk Pniewski) zawiadomiony przez Bartka (Mateusz Mosiewicz) zdołał uratować Sonię (Pola Błasik) przed porwaniem przez groźnych bandytów. Chłopak żąda jednak, aby dziewczyna zostawiła sprawę ojca i Olgierda.

Sonia wyjawia Tymonowi wszystko, co zgromadziła przeciwko przestępcy. Tymczasem Olgierd żąda od Tymona, aby powstrzymał Sonię, grozi mu. Daje mu kilka godzin na zdobycie obciążających Olgierda nagrań. Kiedy dowiaduje się, że Sonia jest z Tymonem w ciąży, zamierza wykorzystać to do szantażowania dziewczyny…