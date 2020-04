"Zakochani po uszy" odcinek 198. Ciężarna Sonia pójdzie do łóżka z bratem ojca swojego dziecka? Tymon zostanie porwany! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 198. odcinek serialu "Zakochani po uszy". Będzie się działo! Ciężarna Sonia pójdzie do łóżka z bratem ojca swojego dziecka? Tymon zostanie porwany! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 198. odcinku "Zakochanych po uszy"!

"Zakochani po uszy" odcinek 198. w środę, 22.04.2020 o godz. 19:30 w TVN7! - sprawdź program tv

W 198. odcinku serialu "Zakochani po uszy" Bartek (Mateusz Mosiewicz) nakłania Sonię (Pola Błasik), aby zgłosiła usiłowanie porwania policji. W międzyczasie do dziewczyny odzywa się prawnik z wiadomością, że po przesłuchaniu nagrań trafił na pewien trop. Sonia jest szczęśliwa, pod wpływem chwili między nią a Bartkiem dochodzi do pocałunku. Bartek wyznaje dziewczynie miłość. Sonia jest oszołomiona, postanawia zerwać z Tymonem, którego nie kocha. Czy jednocześnie pójdzie do łóżka z Bartkiem?

Sonia wciąż jest w niebezpieczeństwie! Tymon wyzna jej prawdę?Zobacz więcej

Wkrótce jednak okazuje się, że Tymon (Patryk Pniewski) został porwany, a Olgierd żąda za jego uwolnienie wszystkich obciążających go materiałów, które ma Sonia. Bartek zawiadamia o wszystkim Tomka (Dariusz Wieteska)…

Tymczasem Paula (Justyna Ducka) i Kuba (Krzysztof Piątkowski) przygotowują się do randki. Kuba jest pewien, że czeka ich szalona noc!