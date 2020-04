"Zakochani po uszy" odcinek 200 po przerwie. W życiu Piotra pojawi się nowa kobieta! Rozbije jego związek z Asią? Wiki rozwodzi się z Marcinem! [CO SIĘ WYDARZY]

Szalejąca pandemia koronawirusa przerwała realizację nowych odcinków serialowego hitu TVN 7, czyli "Zakochanych po uszy", ale twórcy uchylili rąbka tajemnicy i zdradzili, czego można spodziewać się w kolejnych odcinkach "Zakochanych po uszy"!

"ZAKOCHANI PO USZY" ODCINEK 200. PO PRZERWIE - CO SIĘ WYDARZY?

"Zakochani po uszy" z powodu pandemii koronawirusa zatrzymali się na odcinku 199., który został wyemitowany 23 kwietnia 2020 roku. Wiemy, że część nowych odcinków powstała jeszcze przed zamknięciem planów zdjęciowych z powodu koronawirusa, jednak producenci serialu chcą zamknąć całą transzę, aby zaprezentować ją widzom.

Co wydarzy się w 200. odcinku "Zakochanych po uszy" i kolejnych epizodach? Widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo naprawdę będzie się działo! Przede wszystkim w życiu Piotra (Michał Meyer) pojawi się kobieta (Aleksandra Kisio) z przeszłości, o której nie wiedziała Asia (Katarzyna Grabowska). Oj, to sporo namiesza w relacji Piotra i Asi! Czy przeszkodzi to zakochanym w końcu wziąć ślub?

Niewesoło jest również w związku Wiki (Zuzanna Lit) i Marcina (Bartłomiej Kotschedoff). Wiki zakochała się w swoim koledze z pracy i postanowi wziąć rozwód z Marcinem. Zakomunikuje mu to podczas spotkania z Piotrem i Asią...

Sylwia (Kamila Kamińska) wciąż wymyka się policji, ale czy w końcu dosięgnie ją ręka sprawiedliwości? Z wymiarem sprawiedliwości problemy będzie miał także Tymon (Patryk Pniewski), który będzie udawać, że nie pamięta "porwania", ale śledczy będą podejrzewać, że chłopak kłamie.

Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach "Zakochanych po uszy"? Przekonamy się już wkrótce!