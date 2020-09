"Zakochani po uszy" odcinek 204. Sonia wyznaje matce, że jest w ciąży! Tymon będzie namawiać Sonię do aborcji? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 204. odcinek serialu "Zakochani po uszy". Sonia wyznaje matce, że jest w ciąży! Tymon będzie namawiać Sonię do aborcji? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 204. odcinku "Zakochanych po uszy"!

"Zakochani po uszy" odcinek 204. we wtorek, 8.09.2020 o godz. 19:30 w TVN7! - sprawdź program tv

W 204. odcinku serialu "Zakochani po uszy" Sonia uwierzyła, ze Tymon ma zanik pamięci, jest tym przejęta i stara się mu pomóc. Tomek podejrzewa jednak, że Tymon symuluje.

Klara chce zdobyć Piotra! Pogarsza się stan zdrowia Tomka!Zobacz więcej

Tymczasem Sonia spotyka się z mamą, chce powiedzieć jej, że jest w ciąży, choć boi się reakcji Żanety. Jeszcze też nie wie, czy Tymon będzie chciał dziecka i czy nie będzie jej namawiać na aborcję...

Wiki i Marcin próbują dogadać się w trudnej sytuacji, podejmują decyzję, że to Wiki wyprowadzi się z ich mieszkania, które należy do Marcina. Wiki informuje również teściów o rozwodzie. Między Danuta a Bartkiem dochodzi do kłótni. Bartek ma za złe matce, że broni i chroni Tymona, a obydwoje wiedzą, że skrzywdzi Sonię…