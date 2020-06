"Zakochani po uszy" po wakacjach 2020. Kuba zdradzi Paulę?! Wyląduje w łóżku z Laurą! [CO SIĘ WYDARZY]

W powakacyjnych odcinkach "Zakochanych po uszy" Paula może znowu zawieść się na Kubie. Doktor Pilarczyk będzie w łóżku z inną! Co z tego wyniknie? Sprawdź szczegóły!

"Zakochani po uszy" nowe odcinki po wakacjach w TVN7! - sprawdź program tv

Kuba (Krzysztof Piątkowski) w końcu zrozumiał, że kocha Paulę (Justyna Ducka). Próbował udowodnić jej, że jego uczucia są szczere, ale ona nie potrafiła mu już zaufać. Na szczęście w końcu znowu zaczęli być razem!

Sylwia będzie w ciąży?! Jacek będzie ojcem?Zobacz więcej

Niestety wygląda na to, że w nowych odcinkach "Zakochanych po uszy" ten związek czeka kryzys! Na "InstaStories" serialu pojawiły się zdjęcia i filmy z planu, na którym widzimy Kubę w łóżku z Laurą (Aleksandra Radwan)! Kuzynka pani Joli (Aldona Jankowska) już kiedyś próbowała zdobyć serce doktora Pilarczyka, ale nie udało jej się to, bo przegrała z jego uczuciem do Pauli.

Czy teraz Laura będzie miała romans z przystojnym dentystą? Paula dowie się o tym? Odpowiedzi na te pytania poznamy wkrótce!

Wiki i Marcin rozstaną się? Bartek będzie walczyć o Sonię?Zobacz więcej