"Zakochani po uszy" po wakacjach 2020. Sylwia będzie w ciąży?! Jacek będzie ojcem? [CO SIĘ WYDARZY]

W nowych odcinkach "Zakochanych po uszy" Sylwia zrobi test ciążowy! Czy to znaczy, że będzie w ciąży z Jackiem? Sprawdź, co już wiadomo!

Nowe odcinki "Zakochanych po uszy" już niedługo! Wiemy już, że w kolejnym sezonie serialu TVN7 nie zabraknie emocji oraz nowych bohaterów. Z kolei Sylwia (Kamila Kamińska) nadal będzie na wolności!

Co więcej, była żona Piotra (Michał Meyer) prawdopodobnie będzie w ciąży! Na "InstaStories" serialu pojawiła się relacja z planu. Widzimy na niej Sylwię, która razem z matką (Maja Hirsch) znajduje się w mieszkaniu Jacka (Mateusz Rzeźniczak). Na nagraniu Elwira namawia córkę, by zrobiła test ciążowy. Chwilę później widzimy scenę, w której załamana Sylwia wychodzi z łazienki i rozgrywa się następujący dialog:

- Sylwia, i co?

- Będę gruba...

- Jesteś w ciąży?! Dwie kreski, o Boże...

Jedyne, o co Sylwia się martwi to to, że będzie "tłustą laską z rozstępami". Czy Sylwia rzeczywiście będzie w ciąży? Co na to Jacek? Odpowiedzi na te pytania poznamy wkrótce!

