"Zakochani po uszy". Wszystkie intrygi Sylwii Witos! Która jest najgorsza?

Sylwia Witos z serialu "Zakochani po uszy" to chyba jeden z najgorszych czarnych charakterów z polskich seriali! Jakie intrygi wymyśliła do tej pory? Przypomnijmy to sobie!

Intrygi Sylwii Witos Sylwia Witos to bohaterka "Zakochanych po uszy", która od samego początku robiła wszystko, by osiągnąć swój cel - wyjść za mąż za Piotra (Michał Meyer) i wieść u jego boku beztroskie życie. Nie przebiera w środkach i z czasem jej intrygi zaczęły mieć coraz poważniejsze konsekwencje! Wszystko zaczęło się od tego, gdy Sylwia nie dopuściła do romansu Asi (Katarzyna Grabowska) i Piotra, podczas wakacji wiele lat temu. Potem, gdy cała trójka znowu spotkała się po latach, Sylwia także robiła wszystko, by ich rozdzielić. Wymyśliła wypadek, ciążę, doprowadziła nawet do śmierci pacjenta Asi. Miarka się przebrała, gdy była świadkiem wypadku Patrycji (Justyna Schneider) i nie udzieliła jej pomocy. Sylwia trafiła nawet do więzienia, ale i tak zdołała uciec! Na razie ciągle nie zapłaciła za swoje działania, ale czy to się wkrótce zmieni? Przypomnijmy sobie wszystkie jej intrygi! Która z nich jest najgorsza?