"Zapukaj do moich drzwi". Eda poślubi innego mężczyznę! Wszystko po to, aby Serkan odzyskał pamięć. Publikujemy zdjęcia z uroczystości [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

W dni ślubu doszło do katastrofy samolotu, a ukochany Edy zaginął bez wieści. Gdy Serkan w końcu wrócił okazało się, że stracił pamięć, a w jego życiu wiele się zmieniło. Miejsce Edy niespodziewanie zajęła... Selin! Już niebawem zobaczymy, jak Eda próbuje odzyskać ukochanego. W serialu zobaczymy kolejny ślub!

"ZAPUKAJ DO MOICH DRZWI" ODCINEK 90. W PONIEDZIAŁEK, 18.04, O GODZ. 19:50 NA KANALE WP!

"Zapukaj do moich drzwi" odcinek 91. we wtorek 19.04.2022, o godz. 19:50, na kanale WP

"Zapukaj do moich drzwi" odcinek 92. w środę 20.04.2022, o godz. 19:50, na kanale WP

"Zapukaj do moich drzwi" odcinek 93. w czwartek, 21.04.2022, o godz. 19:50, na kanale WP

Wyjaśnienia Serkana były wielkim szokiem dla wszystkich, zwłaszcza dla Edy... Przewartościowuje swoją pozycję po tym, jak przez wiele miesięcy trzymała się swojej miłości. W tych dniach, kiedy Eda potrzebuje największego wsparcia, Deniz znów będzie przy trwał przy jej boku.

Serkan zacznie się zastanawiać nad Edą, próbując zrozumieć, co wydarzyło się w tamtym roku, którego nie pamięta. Ayfer i Alex wahają się czy ujawnić swój związek. Przybycie Selin zaniepokoiło nie tylko Edę, ale także Ceren. Melo stara się wspierać swoje przyjaciółki, ale będą takie sytuacje, w których ten wysiłek będzie niewystarczający. W wyniku tych wszystkich wydarzeń związek Edy, już nie tylko z Serkanem, ale także jego z przyjaciółmi, przejdzie poważną próbę.

Informacja o zaręczynach Edy wstrząsa wszystkimi. Wszyscy są zachwyceni. Selin również jest zadowolona z tej sytuacji. Eda rozpoczyna swoją grę...

"Zapukaj do moich drzwi" - Ślub Edy i Deniza

Nowe zdjęcia z serialu "Zapukaj do moich drzwi" znajdziesz w galerii. Zdradzamy, że Eda postanowi poślubić Deniza (w tej roli Sarp Can Köroğlu), dawnego przyjaciela, który darzy ją prawdziwym uczuciem. Dla niej to jednak tylko gra, aby odzyskać Serkana. Czy Bolat wreszcie sobie przypomni, kim jest dla niego Eda?

