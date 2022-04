"Zapukaj do moich drzwi". Hande Erçel ma piękną siostrę! Jak wygląda Gamze Erçel i czym się zajmuje?

Hande Erçel to jedna z najpopularniejszych tureckich aktorek, ale niewielu wiedziało, że gwiazda serialu "Zapukaj do moich drzwi" ma siostrę. Aktorka zawsze może liczyć na jej wsparcie. Jak wygląda Gamze Erçel i czym się zajmuje?

Hande Erçel ma piękną siostrę

Hande Erçel to turecka piękność, która zagrała kilku serialowych hitach. Jej gwiazda rozbłysła w 2016 roku, za sprawą serialu "Miłosne potyczki" i lśni do dziś. Erçel ma na swoim koncie rolę w bijącym rekordy popularności w Turcji i na świeci "Zapukaj do moich drzwi". To wtedy jej życie prywatne stało się pożywką dla prasy bulwarowej. Media zaczęły rozpisywać się m.in. o jej związku z kolegą z planu - Keremem Bürsinem. Niestety wiele wskazuje na to, że ich związek to już przeszłość.

Ostatnio media w Turcji sporo uwagi poświęciły siostrze Hande Erçel. Pani spędziły razem urlop w Mediolanie. Jak wygląda Gamze Erçel i czym się zajmuje?

Gamze Erçel - kim jest siostra Hande Erçel?

Gamze Erçel urodziła się 17 marca 1992 roku - różnica wieku między siostrami wynosi rok. To ona pierwsza chciała być aktorką. W 2016 roku udało jej się nawet zagrać w serialu "Umuda Kelepce Vurulmaz", ale później zrezygnowała z kariery i poświęciła się życiu rodzinnemu. W marcu 2019 roku zaręczyła się z Canerem Yıldırımem, a niedługo potem wyszła za mąż. Gamze Erçel jest już mamą. W 2019 roku na świat przyszła jej córka - Aylin Mavi.

Gamze Erçel zachwyca urodą, a swoim życiem prywatnym dzieli się w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwuje 4,7 mln osób! Na co dzień Gamze zajmuje się modą i projektowaniem.

Czy siostry są do siebie podobne? Przekonacie się o tym, jeśli zajrzycie do naszej galerii!

