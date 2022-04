"Zapukaj do moich drzwi". Melisa Döngel zakochana! Gwiazda tureckiego serialu "Elif" pokazała ukochanego. Kim jest Önder Tiryaki?

Melisa Döngel to obecnie jedna z największych gwiazd tureckiego show-biznesu. Piękna aktorka niedawno pochwaliła się, że jest szczęśliwie zakochana. Döngel opublikowała w sieci zdjęcie z nowym partnerem. Jak wygląda jej wybranek? Zobaczcie, kim jest Önder Tiryaki!

Melisa Döngel - gwiazda seriali "Elif" i "Zapukaj do moich drzwi"

Melisa Döngel zdobyła w Polsce rozpoznawalność dzięki roli Süreyyi w tureckim serialu "Elif". Od listopada 2021 r. można ją oglądać w "Zapukaj do moich drzwi" - serialu, który emitowany jest na kanale WP. Aktorka wciela się w nim w Ceren Başar - dziewczynę z prawniczej rodziny, która jest przyjaciółką Edy (Hande Erçel) ze studiów. W 2021 roku media obiegła informacja o tym, że Melisa Döngel była wykorzystywana przez ojca. Wyznanie aktorki wywołało poruszenie wśród internautów.

Melisa Döngel zakochana! Kim jest Önder Tiryaki?

Melisa Döngel prężnie rozwija swoją karierę w Turcji. Najnowsza produkcja z jej udziałem to "Ask mantik intikam" - serial komediowy, który podobnie jak "Zapukaj do moich drzwi", emitowany jest na kanale FOX.

Niedawno aktorka pochwaliła się zdjęciem z nowym ukochanym. -Tak kocham - podpisała uroczą fotografię w mediach społecznościowych. Önder Tiryaki to znany stylista fryzur i wizażysta tureckich gwiazd.

Zobaczcie w galerii, jak wygląda partner Melisy Döngel.

