"Zapukaj do moich drzwi". Noc henny nie należała do udanych. Ślub Edy i Serkana skończył się katastrofą. Publikujemy zdjęcia

"Zapukaj do moich drzwi" to kolejny turecki serial, w którym zobaczyliśmy noc henny. Niestety ślub Edy i Serkana skończył się katastrofą. W ostatniej chwili wydarzył się tragiczny wypadek, który wszystko zmienił. W galerii publikujemy zdjęcia z ceremonii. Zobacz, jak wyglądała noc henny i ślub w serialu "Zapukaj do moich drzwi".

"Zapukaj do moich drzwi" - Eda i Serkan wezmą ślub

Eda i Serkan z "Zapukaj do moich drzwi" to jedna z najpiękniejszych par w tureckich serialach. Charyzmatyczny spadkobierca Bolat Holding Company i ambitna dziewczyna, której marzeniem jest zostać architektem krajobrazu, przeszli długą drogę, by być razem. Zaczęło się od nienawiści, ale wkrótce nastąpił romantyczny zwrot w relacjach tej pary.

Przypominamy, że "Zapukaj do moich drzwi" to turecki serial komediowy o pięknej Edzie. Ambitne plany dziewczyny legły w gruzach, gdy Serkan Bolat - spadkobierca "Bolat Holding Company", anulował jej stypendium. W zamian za jego przywrócenie, Serkan proponuje Edzie, by udawała jego narzeczoną. Umowa ma trwać tylko kilka miesięcy...

"Zapukaj do moich drzwi" - zaręczyny, noc henny i ślub

Oświadczyny Edy, przygotowania do ślubu, ceremonia zaręczyn i noc henny - to wszystko zobaczyliśmy już w tureckim serialu. Wieczór panieński Edy zakończył się fatalnie. Balca podała dziewczynom środek nasenny, a Eda została uprowadzona. Na szczęście uratował ją Serkan, ale w dniu ślubu wydarzyła się tragedia! O szczegółach dowiesz się z naszej galerii!. Już teraz sprawdź, co się wydarzy!

Czy możemy spodziewać się szczęśliwego zakończenia?

