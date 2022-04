"Zapukaj do moich drzwi" odcinki 82, 83, 84. 85. Serkan zginie w katastrofie samolotu? W dniu ślubu rozegra się prawdziwy dramat! [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

Przed nami emocjonujący tydzień z tureckim serialem "Zapukaj do moich drzwi". Eda i Serkan szykują się do ślubu, ale w tym wyjątkowym dniu wydarzy się tragedia! Samolot Bolata rozbija się, a jego bliscy drżą ze strachu o jego życie! Co będzie z Serkanem? W galerii znajdziesz nowe zdjęcia z tureckiego serialu "Zapukaj do moich drzwi".