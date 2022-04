"Zapukaj do moich drzwi". Serkan stracił pamięć i już nie kocha Edy! Zobacz najnowsze streszczenia tureckiego serialu [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

Samolot Serkana przepadł bez wieści, ale Bolat przeżył katastrofę lotniczą i wróci do bliskich. Niestety ukochany Edy stracił pamięć i nie wie, co wydarzyło się w ubiegłym roku. Czy to początek końca wielkiej miłości Edy i Serkana? Publikujemy najnowsze streszczenia tureckiego serialu "Zapukaj do moich drzwi".