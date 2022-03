"Zapukaj do moich drzwi". Zaręczyny, noc henny i ślub Edy i Serkana w cieniu tragedii! Najnowsze zdjęcia zdradzają, co się wydarzy

W tureckim serialu "Zapukaj do moich drzwi" zobaczymy niebawem zaręczyny, noc henny i ślub! Czy Eda i Serkan będą szczęśliwi? W ostatniej chwili wydarzy się tragiczny wypadek, który wszystko zmieni. Serkan zginie? W galerii znajdziesz najnowsze zdjęcia z serialu "Zapukaj do moich drzwi".

"Zapukaj do moich drzwi" - Eda i Serkan wezmą ślub

Eda i Serkan z "Zapukaj do moich drzwi" to jedna z najpiękniejszych par w tureckich serialach. Charyzmatyczny spadkobierca Bolat Holding Company i ambitna dziewczyna, której marzeniem jest zostać architektem krajobrazu, przeszli długą drogę, by być razem. Zaczęło się od nienawiści, ale wkrótce nastąpił romantyczny zwrot w relacjach tej pary.

Przypominamy, że "Zapukaj do moich drzwi" to turecki serial komediowy o pięknej Edzie. Ambitne plany dziewczyny legły w gruzach, gdy Serkan Bolat - spadkobierca "Bolat Holding Company", anulował jej stypendium. W zamian za jego przywrócenie, Serkan proponuje Edzie, by udawała jego narzeczoną. Umowa ma trwać tylko kilka miesięcy...

"Zapukaj do moich drzwi" - zaręczyny, noc henny i ślub

Oświadczyn Edy, przygotowania do ślubu, ceremonia zaręczyn i noc henny - to wszystko już niebawem zobaczymy w tureckim serialu, który pokochali polscy widzowie. Czy możemy spodziewać się szczęśliwego zakończenia?

W dniu ślubu wydarzy się tragedia! O szczegółach dowiesz się z naszej galerii!. Już teraz sprawdź, co się wydarzy!

