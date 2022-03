"Zawsze warto" i inne polskie seriale, które mają najgorsze zakończenia. Niedokończone wątki, urwana fabuła

Polskie seriale to czasami więcej rozczarowania niż satysfakcji. Zakończenia naszych rodzimych produkcji nie zawsze podobają się widzom. Które polskie seriale kończą się najgorzej? "Zawsze warto" to wierzchołek góry lodowej.

Zakończenia polskich seriali

Nasze rodzime seriale gromadzą przed telewizorami tłumy widzów. Wśród ulubionych produkcji znaleźć można nie tylko seriale o miłości, ale także między innymi kryminalne. Widzowie cenią seriale za wielowątkowość i dobór aktorów. W wielu serialach króluje doborowa obsada, a wśród niej najpopularniejsze nazwiska polskiego show-biznesu.

Tym razem skupiamy się na zakończeniach seriali. Zapytaliśmy internautów na facebookowm profilu Serialove o najgorsze zakończenie polskich seriali. Które produkcje zakończyły się nie tak, jak oczekiwali tego widzowie? Sprawdź w galerii najgorsze zakończenia polskich seriali

Fala zbrodni - serial niedokończony

Pamiętacie serial Fala zbrodni, który w 2003 roku zaczęła emitować telewizja Polsat? Internauci wskazali tę produkcję jako jedną z najgorzej zakończonych. Okazuje się bowiem, że emisja nagle została przerwana. Nie miała więc ona żadnego sensownego zakończenia. Ostatni odcinek nic widzowi nie wyjaśnił. Widzowie do dziś nie wiedzą jak skończy się wiele wątków, w tym m.in. porwania podopiecznej Sieradzkiego.

Widzowie, po nagłym przerwaniu serialu, nie kryli wzburzenia, nie kryli nawet, że czują się oszukani. Współczesny serial o policji z Szajbą (Mirosław Baka) w roli głównej już nigdy nie powrócił na antenę Polsatu, choć podobno jego kolejne odcinki zostały nagrane. Stacja tłumaczyła wycofanie serialu z ramówki "nagłym spadkiem oglądalności".

Zakończenie serialu "Zawsze warto"

Julia Wieniawa, Katarzyna Zielińska i Weronika Rosati to aktorki, które wcieliły się w główne role w serialu Zawsze warto, który w latach 2019-2020 emitowany był na antenie Polsatu. Wydawać by się mogło, że ta nazwiska wróżą produkcji wielki sukces. w rzeczywistości jednak nie zdecydowano się na trzeci sezon serialu.

W 202 roku dyrektor programowa Polsatu, Nina Terentiew w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl zdradziła, że stacja na razie nie planuje nowych odcinków Zawsze warto.

>Niewątpliwie pandemia wpłynęła na weryfikację naszych planów produkcyjnych - mam na myśli nie tylko seriale, ale również filmy i rozrywkę - obecnie jesteśmy na etapie nowego planowania i dostosowywania ramówki stacji do nowej rzeczywistości nie tylko rynkowo-reklamowej, ale do wszystkiego co się zmieniło wokół nas - tłumaczyła.

