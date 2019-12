"Zawsze warto". Julia Wieniawa kończy 21 lat. Tak wyglądała jej impreza z gwiazdami i mamą!

Julia Wieniawa urodziła się 23 grudnia 1998 roku. W miniony weekend jej przyjaciele zorganizowali dla niej imprezę-niespodziankę, na której pojawiło się mnóstwo gwiazd i mama aktorki.

Na przyjęciu obecni byli m.in. Weronika Rosati, Ada Fijał i Zofia Domalik.

Aktorka przyznała, że impreza była udana, a to była jej pierwsza impreza-niespodzianka. Julia Wieniawa na tę okazję założyła czarną cekinową mini i obcisły czarny top.

Przy okazji składamy Julii najlepsze życzenia urodzinowe!

Last night was like... 🎂💃🏽🕺🏽👯‍♀️🍾🍹 Wzruszyłam się! Nikt wcześniej nie zrobił mi imprezy niespodzianki! Love you ludziska! #21 #surprisebirthdayparty