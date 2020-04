"Zawsze warto". Julia Wieniawa zaliczyła wpadkę na TikToku! Pokazała pierś?

Niedawno na platformę Netflix trafił film "W lesie dziś nie zaśnie nikt", gdzie show Julii Wieniawie w pewnym stopniu skradła Wiktoria Gąsiewska, która po raz pierwszy na ekranie pokazała piersi. Teraz wygląda na to, że Julia Wieniawa także dołączyła do grona aktorek, które się rozebrały, chociaż wyszło to kompletnie przez przypadek!

Epidemia koronawirusa wymusiła na wszystkich pozostanie w domach, dlatego ludzie radzą sobie z izolacją na przeróżne sposoby. Julia Wieniawa postanowiła jeszcze mocniej rozwinąć swoje konto na TikToku, gdzie do tej pory prezentowała się w przeróżnych krótkich filmach. W ostatnich dniach Wieniawa pokazała na TikToku kolejne wideo, ale wygląda na to, że zaliczyła sporą wpadkę! Aktorka przez przypadek pokazała swoją pierś! Internauci od razu wyłapali nagą wpadkę! W komentarzach możemy przeczytać: ojezu co ja zobaczyłam No i co w tym zabawnego, każda kobieta je ma więc? Pokazała za dużo :P Na samym końcu jest taki bardzo ciekawy moment xD wpadeczka chyba Rzeczywiście pokazała za dużo?