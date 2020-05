"Zawsze warto". Polsat potwierdza: Nie będzie 3. sezonu serialu! Fani oburzeni: "Nie róbcie nam tego"

O tym, że nie będzie 3. sezonu "Zawsze warto" mówi się nieoficjalnie od jakiegoś czasu. W środę, 20 maja 2020 został wyemitowany finałowy odcinek 2. sezonu tej produkcji i pytanie o nowe odcinki powróciło ze zdwojoną siłą.

Dyrektor programowa Polsatu, Nina Terentiew w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl zdradziła, że stacja na razie nie planuje nowych odcinków "Zawsze warto".

Kamil zabije Adę? Prawda o agencji wychodzi na jaw! Morderstwo i zaskakujący zwrot akcji w finale!Zobacz więcej

Niewątpliwie pandemia wpłynęła na weryfikację naszych planów produkcyjnych - mam na myśli nie tylko seriale, ale również filmy i rozrywkę - obecnie jesteśmy na etapie nowego planowania i dostosowywania ramówki stacji do nowej rzeczywistości nie tylko rynkowo-reklamowej, ale do wszystkiego co się zmieniło wokół nas