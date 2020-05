"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 10. Wardecki wyzna Antkowi prawdę o jego rodzicach! Chłopiec mu ucieknie i zniknie bez śladu! [FRAGMENT ODCINKA]

W 10. odcinku "Zawsze warto 2" Wardecki zignoruje prośby psychoterapeuty i powie Antkowi, że jego rodzice nie żyją. Chłopak ucieknie! Co się z nim stanie? Sprawdź, co się wydarzy w 10. odcinku 2. sezonu "Zawsze warto"!

"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 10. w środę, 6.05.2020 o godz. 21:10 w Polsacie - sprawdź program tv

Antek (Stefan Wójcik) od momentu wybudzenia ze śpiączki jest pod opieką psychoterapeuty Adama (Paweł Ciołkosz). Chłopiec robi postępy i jest w coraz lepszej formie, ale nadal nie wie, że jego rodzice zginęli...

Marta (Weronika Rosati) wraz z Adamem chcą go stopniowo przygotować do tej trudnej rozmowy. Ale niestety wszystkie ich starania zepsuje Wardecki (Mariusz Bonaszewski). W 10. odcinku "Zawsze warto 2" dziadek Antka zabierze wnuka do kina. Gdy ten zapyta o rodziców, Wardecki poinformuje go, że oni już nigdy nie wrócą! Antek ucieknie… Witold nie będzie nigdzie mógł znaleźć chłopca i wróci do domu Marty. Jego córka i Adam będą na niego wściekli!

- Zapytał mnie, musiałem powiedzieć prawdę. To Wasze ściemnianie, cackanie się do niczego nie prowadzi– oznajmi bez poczucia winy Wardecki. - Chciałem Pana uświadomić, że wyrządził Pan wnukowi ogromną krzywdę – odpowie mu psychoterapeuta.

Gdzie podział się Antek? Zobaczcie przedpremierowy fragment!