"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 12. Kamil zabije Adę? Prawda o agencji wychodzi na jaw! Morderstwo i zaskakujący zwrot akcji w finale! [CO SIĘ WYDARZY]

W 12. odcinku "Zawsze warto 2" prawda o Brillare Models wychodzi na jaw. Kamil rzuca Sofię i grozi Adzie! Zabije ją? Morderstwo i zaskakujący zwrot akcji w finale 2. sezonu "Zawsze warto".

"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 12. w środę, 20.05.2020 o godz. 21:10 w Polsacie - sprawdź program tv

Marta (Weronika Rosati) przypadkiem odkryła, że Majka (Gabriela Świerczyńska) może być w niebezpieczeństwie. Kamil (Jakub Wesołowski) za wszelką cenę chce jak najszybciej i w tajemnicy uciec z Adą (Julia Wieniawa) i Dorianem.

W 12. odcinku "Zawsze warto 2" Dorota (Katarzyna Zielińska) próbuje skontaktować się z córką. Ta jednak wciąż nie odbiera. Ada dzwoni do Kamila i prosi, aby ten wyjaśnił wszystko Zimom. Łukasz (Paweł Ławrynowicz) każe zachować żonie spokój i wmawia jej, że niepotrzebnie panikuje. Kamil zgrabnie tłumaczy całą sytuację, po czym natychmiast dzwoni do wspólnika, który przebywa z Majką i każe mu wysłać dziewczynę pierwszym samolotem do Warszawy.

Następnego dnia odbywa się rozprawa Krystiana (Bartosz Obuchowicz), na której wciąż nie pojawił się Wardecki (Mariusz Bonaszewski). Marek (Jacek Knap) informuje pozostałych, że adwokat najprawdopodobniej nie zjawi się, bo został zaatakowany przez Krystiana podczas ostatniej wizyty. Kiedy rozprawa rozpoczyna się, niespodziewanie do sali wchodzi Witold i... broni brata Ady. Chłopak dostaje najniższy wyrok.

Majka wraca do domu. Cała rodzina jest szczęśliwa, jednak nastolatka jest obrażona na rodziców, że zmarnowali jej szansę na wielką karierę. Dorota dostaje telefon ze szpitala, że są już wyniki toksykologii i powinna natychmiast zjawić się w szpitalu. Wyniki są bowiem zaskakujące.

Ada z Kamilem i Dorianem idą razem na zakupy przed wyjazdem do Meksyku. W galerii spotykają Italiana (Dariusz Majchrzak), który pracuje tam jako ochroniarz. Kamil nie chce z nim rozmawiać, a Ada przypadkiem wygaduje się, że wyjeżdżają. Italian pyta ją ukradkiem, czy jest pewna, że wróci... Kamil jest wściekły, że Ada zdradziła Italianowi informację o ich wyjeździe i urządza jej awanturę. W końcu dziewczyna zostaje z synkiem w galerii, a Kamil sam wraca do domu. Ada dopytuje Italiana o wszystko... Mężczyzna zdradza jej całą prawdę o Kamilu...

Kamil spotyka w agencji Sofię (Beata Ścibakówna). Kobieta informuje go, że spłaciła już Araba, a teraz pozwoli Kamilowi się przeprosić, mimo że ją oszukał. Riedi jednak jest brutalnie szczery wobec kobiety i zrywa z nią. Sofia upija się i dzwoni do Ady i prosi ją, aby przyszła do niej. Kiedy Michalska zjawia się u kobiety, ta mówi jej o swoim związku z Kamilem... Załamana Ada wraca do domu...

Marta odwiedza matkę Ani - swojej zamordowanej klientki. Tam spotyka siostrę dziewczyny, która pokazuje jej zdjęcia, które Ania wysyłała z podróży. Na jednej z fotografii jest Kamil i Sofia! Marta szybko łączy te fakty.

Majka przypadkiem wygaduje się rodzicom, że nie była w Mediolanie, a w Dubaju! Łukasz załamuje się, kiedy uświadamia sobie, że sam pchał córkę w ręce zwyrodnialców. Marta i Dorota jadą do Ady i mają nadzieję, że złapią ją jeszcze przed wylotem.

Ada mówi Kamilowi, że wie wszystko. Na początku mężczyzna próbuje udobruchać dziewczynę, kiedy jednak ta nie daje się uspokoić, zaczyna jej grozić i siłą przyciska do ściany. W końcu ją poddusza i każe oddać Doriana. Mówi, że robił to wszystko dla nich i że Majkę sprzedałby drugi raz, gdyby miał taką okazję. Ada już ledwo oddycha, w tym momencie Kamil pada na ziemię. W ostatniej chwili w mieszkaniu zjawiły się Marta i Dorota. Zima wbiła Kamilowi nóż w plecy!