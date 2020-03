"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 2. Co łączy Italiana i Kamila? Marta poznaje prawdę o swoim ojcu i Adzie! [CO SIĘ WYDARZY]

W 2. odcinku 2. sezonu "Zawsze warto" okazuje się, że Kamil ma doskonały kontakt z Italianem. Czy to były mąż zmusił Adę do prostytucji? Marta dowiaduje się, co tak naprawdę łączyło jej ojca i Adę. Sprawdź, co się wydarzy w 2. odcinku "Zawsze warto 2".

"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 2. w środę, 11.03.2020 o godz. 21:10 w Polsacie - sprawdź program tv Wardecki (Mariusz Bonaszewski) dzięki swojemu sprytowi został uniewinniony po tragicznym wypadku, w którym poważnie potrącił Antka. Ada (Julia Wieniawa) stara się odzyskać prawa do opieki nad Dorianem. Niespodziewanie w jej drzwiach staje Kamil (Jakub Wesołowski). Dziewczyna jest przerażona! Niespodziewany powrót byłego męża Ady. Czy Marta straciła dziecko? Zobacz więcej W 2. odcinku 2. sezonu "Zawsze warto" Ada wybiega za byłym mężem i zaczyna wykrzykiwać mu w twarz. że nie powinien pojawiać się u niej jak gdyby nigdy nic i każe mu się wynosić. Później szybko żałuje swoich słów, obawiając się, że Kamil znów zniknie, a jej nie uda się pozbyć długów męża. Marek (Jacek Knap) ściąga ją do kancelarii. Okazuje się, że czeka tam na nią Kamil. Mężczyzna informuje, że spłacił już wszystkie długi i Ada jest wolna. Następnie Kamil udaje się do lokalu, w którym otwiera swój nowy biznes. Tam spotyka się z Italianem (Dariusz Majchrzak), który wręcza mu adres szkoły Doriana. W zamian za te informacje, Kamil ma mu dać oficjalne i legalne zatrudnieni. Co ich łączy tak naprawdę? Dorota (Katarzyna Zielińska) przypadkiem odkrywa, że Łukasz (Paweł Ławrynowicz) stracił pracę. Dodatkowo mieszkanie, które wynajmuje nie jest w zadowalającym stanie. Łukasz ewidentnie walczy o rodzinę i pojawia się na treningu Mai (Gabriela Świerczyńska). Nowi bohaterowie w nowych odcinkach. Poznajcie Kamila i Sofię! Jak wpłyną na życie bohaterek?Zobacz więcej Marta (Weronika Rosati) staje się mediatorem między Rafałem (Bartłomiej Kotschedoff) a Asią (Joanna Kuberska). Małżeństwo zgodnie odmawia wysłania Antka na leczenie do Japonii, które chciał zafundować Witold. Ada dowiaduje się, że Krystian (Bartosz Obuchowicz) odmawia jedzenia w więzieniu. Po rozmowie z bratem, Ada udaje się do Marty. Między dziewczynami dochodzi do poważnej rozmowy, w wyniku której prawniczka dowiaduje się, co tak naprawdę łączyło jej przyjaciółkę z jej ojcem. Marta jest wstrząśnięta i przeprasza Adę. Zobacz galerię https://www.facebook.com/SerialoveTelemagazyn/