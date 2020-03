"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 4. Ada i Marcin nie będą razem? Policjant ma inną?! [FRAGMENT ODCINKA]

W 4. odcinku 2. sezonu "Zawsze warto" okaże się, że policjant Marcin może wcale nie jest zainteresowany związkiem z Adą! Spotyka się z inną kobietą? Sprawdź, co się wydarzy!

"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 4. w środę, 25.03.2020 o godz. 21:10 w Polsacie - sprawdź program tv

Nie da się ukryć, że od samego początku policjant Marcin (Marcin Stępniak) miał słabość do Ady (Julia Wieniawa). Ich znajomość szybko wyszła poza mury posterunku. Mimo nieczystych zagrywek Ady, policjant był nią zauroczony i pomagał jej, nawet gdy to wykraczało poza jego zawodowe obowiązki. Czy czuje do niej coś więcej?

W 4. odcinku 2. sezonu "Zawsze warto" Ada straci całą nadzieję na zdrową i romantyczną relację z Marcinem, kiedy ten, zupełnie przypadkowo zjawi się w knajpie, w której ta pracuje. Okaże się, że chłopak wybrał się tam na randkę… Kim jest jego wybranka? Czy to oznacza, że z Adą zostaną już tylko znajomymi?!

