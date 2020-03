"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 4. Ada odzyskuje syna. Tragiczny wypadek samochodowy. Antek straci rodziców?

W 4. odcinku "Zawsze warto 2" Dorian wprowadza się do Ady. Dziewczyna urządza synowi powitalne przyjęcie połączone z parapetówką. Antek wykazuje kolejne objawy wybudzenia ze śpiączki. Niespodziewanie Asia i Rafał mają wypadek samochodowy... Sprawdź, co się wydarzy w 4. odcinku 2. sezonu "Zawsze warto".

"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 4. w środę, 25.03.2020 o godz. 21:10 w Polsacie - sprawdź program tv

Życie Ady (Julia Wieniawa) powoli zaczyna się układać. Dziewczyna uwolniła się od stręczyciela, udało jej się wynająć mieszkanie od Kamila (Jakub Wesołowski) i odzyskać prawa do opieki nad synem. Ada rozpoczyna zupełnie nowe życie... Marta (Weronika Rosati) pośredniczy w rozmowach Rafała (Bartłomiej Kotschedoff) i Asi (Joanna Kuberska) i wspiera ich w trudnych chwilach, kiedy Antek znajduje się w szpitalu.

Ada wprowadzi się do mieszkania Kamila? Łukasz wraca do domu Doroty!Zobacz więcej

W 4. odcinku 2. sezonu "Zawsze warto" Ada wprowadza się do nowego mieszkania. Marek (Jacek Knap) dzwoni do niej z doskonałą informacją: Dorian już może z nią zamieszkać. W pracy Ada spotyka Marcina, który zdradza jej, że sprawdził Kamila - mężczyzna jest czysty. Adzie nie chce się w to wierzyć...

Łukasz (Paweł Ławrynowicz) szykuje razem z dziećmi kolację niespodziankę dla Doroty (Katarzyna Zielińska). Kobieta jest zaskoczona i przez chwilę zapala się w niej iskierka nadziei. Jednak kiedy Łukasz próbuje ją pocałować, przypomina się jej zdrada męża. Mimo wszystko Dorota chce pomóc Łukaszowi w odzyskaniu pracy - nie chciałaby stracić alimentów. Przypadkiem dowiaduje się, że jej mąż wcale nie został zwolniony.

Marta znowu pośredniczy w rozmowach Rafała i Asi. Para postanawia dać sobie jeszcze jedną szansę. Z tą doskonałą wiadomością jadą do szpitala do Antka... Wieczorem Antka odwiedza także Witold (Mariusz Bonaszewski). W pewnym momencie chłopiec znów ma odruch wybudzania się ze śpiączki. Kiedy lekarz dzwoni do jego rodziców z tą informacją, Rafał i Asia jadą samochodem. Niespodziewanie dochodzi do tragicznego wypadku...