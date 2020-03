"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 5. Asia i Rafał nie przeżyją wypadku? Antek wybudza się ze śpiączki! Sofia wyrzuca Adę z mieszkania

W 5. odcinku "Zawsze warto 2" Antek budzi się ze śpiączki. Czy chłopiec straci oboje rodziców? Sofia wyrzuca Adę z mieszkania. Czy Kamil uratuje sytuację? Sprawdź, co się wydarzy w 5. odcinku 2. sezonu "Zawsze warto".

Asia (Joanna Kuberska) i Rafał (Bartłomiej Kotschedoff) w końcu się pogodzili, na dodatek Antek kolejny raz wykazywał wybudzanie się ze śpiączki. Kiedy lekarze zadzwonili do nich z dobrą wiadomością, doszło do poważnego wypadku samochodowego.

W 5. odcinku 2. sezonu "Zawsze warto" okazuje się, że w wypadek Rafała i Asi był naprawdę poważny. Kobieta zginęła na miejscu, a mężczyzna przeszedł operację, niezbędna będzie kolejna - przeszczep nerki, a teraz walczy o życie. Lekarze natychmiast przeprowadzają badania na członkach najbliższej rodziny, aby ktoś z nich mógł zostać dawcą. Rafał budzi się ze śpiączki, a Witald (Mariusz Bonaszewski) okłamuje go, że Asia żyje.

Ada odzyskuje syna. Tragiczny wypadek samochodowy. Antek straci rodziców?Zobacz więcej

Ada (Julia Wieniawa) wstaje za późno i spóźnia się do szkoły z Dorianem. Kamil (Jakub Wesołowski) proponuje im podwózkę. Na dodatek mąż dziewczyny proponuje, aby razem spróbowali zadbać o życie i przyszłość Doriana, zamiast teraz się kłócić. Ada przyznaje mu rację i razem remontują pokój dla chłopca. Tuż przed powrotem Ady i Doriana do ich mieszkania wchodzi Sofia (Barbara Ścibakówna). Kobiecie nie podoba się, że ktoś się wprowadził do lokum bez jej wiedzy. Kiedy Kamil próbuje jej wszystko wytłumaczyć, wraca Ada. Sofia mówi dziewczynie, że ona nie wyraziła zgody na wynajem mieszkania i powinna je opuścić.

Okazuje się, że Kamil jest z Sofią i obiecuje kobiecie, że robi to tylko dla syna. Mężczyzna tłumaczy jej, że to nie jest dobry moment, aby po piętach deptał im kurator i sąd, dlatego chce ułożyć relacje z Dorianem.

Majka odbywa szczerą rozmowę z ojcem. Dziewczyna zdradza Dorocie (Katarzyna Zielińska), że może nie musi rozwodzić się z Łukaszem (Paweł Ławrynowicz) - ona wszystko ojcu już wybaczyła. Na rozprawie rozwodowej zjawia się także Marta (Weronika Rosati) jako prawnik Doroty oraz Ada. Łukasz wyznaje, że wciąż kocha żonę, a kiedy sędzia pyta Dorotę, czy ta naprawdę chce się rozwieść z mężem, kobieta zaprzecza...

Stan Rafała niespodziewanie się pogarsza i trwa akcja reanimacyjna. Niestety nie udaje się go uratować. Antek wybudza się ze śpiączki.