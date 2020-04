"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 6. Italian zacznie grozić Sofii! Co ich łączy? [FRAGMENT ODCINKA]

W 6. odcinku 2 sezonu "Zawsze warto" Italian odwiedzi Sofię i poprosi ją, by załatwiła mu pracę. Zacznie jej nawet grozić! Co ich łączy? Kobieta spełni prośbę? Sprawdź, co już wiadomo!

"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 6. w środę, 8.04.2020 o godz. 21:10 w Polsacie - sprawdź program tv Sofia (Beata Ścibakówna) to tajemnicza kobieta, która nagle pojawiła się w życiu bohaterek serialu. Okazuje się, że ma wiele sekretów, w tym takie, które łączą je z Italianem (Dariusz Majchrzak)... Pogrzeb Asi i Rafała! Czy Antek pozna prawdę na temat swoich rodziców?Zobacz więcej W 6. odcinku 2. sezonu "Zawsze warto" w biurze Brillare Models pojawia się niespodziewany gość. Na właścicielkę agencji, Sofię, czeka Italian. Zależy mu na tym, by Sofia znalazła dla niego jakąś pracę. Mężczyzna wraca do wydarzeń z przeszłości i przypomina jej o swoich zaletach i lojalności. - Sofia, wiesz, że możesz na mnie polegać. Niejedno dla Ciebie robiłem, niejedno widziałem. Mam dobrą pamięć. Zresztą o niektórych sprawach naprawdę trudno zapomnieć…

- Więc to raczej groźba, nie prośba? Co łączyło w przeszłości Sofię i Italiana? Kobieta spełni prośbę?