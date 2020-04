"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 6. Pogrzeb Asi i Rafała! Czy Antek pozna prawdę na temat swoich rodziców?

W 6. odcinku "Zawsze warto 2" odbywa się pogrzeb Asi i Rafała. Marta wciąż zajmuje się Antkiem, po tym jak chłopiec wybudził się ze śpiączki. Sprawdź, co się wydarzy w 6. odcinku 2. sezonu "Zawsze warto".

"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 6. w środę, 8.04.2020 o godz. 21:10 w Polsacie - sprawdź program tv

Odbywa się pogrzeb Asi (Joanna Kuberska) i Rafała (Bartłomiej Kotschedoff). W tych trudnych chwilach Marcie (Weronika Rosati) towarzyszą przyjaciółki: Ada (Julia Wieniawa) i Dorota (Katarzyna Zielińska). Na ostatnim pożegnaniu z oczywistych względów nieobecny jest Antek.

Ada zostawiła Doriana samego w domu, ale niebawem miała dojechać do niego Ewa (Zofia Domalik). W trakcie pogrzebu chłopiec dzwoni do mamy i mówi jej, że jej przyjaciółka nie zjawiła się. Młoda mama każe synkowi siedzieć w domu i nikomu nie otwierać. Chłopiec jednak nudzi się i schodzi do biura. Niespodziewanie zjawia się tam Italian (Dariusz Majchrzak), któremu Dorian otwiera drzwi. Mężczyzna jednak bawi się z chłopcem i daje mu w prezencie zegarek.

Ich zabawę przerywa Sofia (Barbara Ścibakówna). Italian odbywa z nią poważną rozmowę. Kiedy kobieta nie chce zatrudnić go, ten bierze ją pod włos. Informuje ją, że miałby na oku Adę i Kamila (Jakub Wesołowski), którzy swego czasu byli w sobie bardzo zakochani. Ten argument przekonuje kobietę.

Łukasz (Paweł Ławrynowicz) bardzo się stara, aby wszyscy uwierzyli w jego przemianę. Nawet zdjęcia Majki i propozycja Sofii, że nastolatka powinna zająć się modelingien nie wyprowadzają go z równowagi. Dorota wyznaje mężowi, że nie zgodziła się ostatecznie na rozwód, bo bała się, że coś ich ominie. Małżonkowie spędzają pierwszą wspólną noc od rozstania.

Marta próbuje dojść do siebie, zajmuje się Antkiem i załatwia formalności po śmierci brata. Kobieta jest wycieńczona, ale w tych trudnych chwilach może liczyć na Marka (Jacek Knap). Niespodziewanie w szpitalu Witld (Mariusz Bonaszewski) informuje córkę, że to on zamierza adoptować wnuka!