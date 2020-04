"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 7. Ada mówi Dorianowi prawdę o jego ojcu! To zbliży ją i Kamila? Łukasz znów pokazuje swoje prawdziwe oblicze

W 7. odcinku "Zawsze warto 2" Ada pod wpływem emocji wyznaje Dorianowi, kto jest jego ojcem. Łukasz coraz gorzej radzi sobie z zazdrością o Dorotę. Sprawdź, co się wydarzy w 7. odcinku 2. sezonu "Zawsze warto".

"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 7. w środę, 15.04.2020 o godz. 21:10 w Polsacie - sprawdź program tv

Dorota (Katarzyna Zielińska) leci do Gdańska, gdzie ma wygłosić przemówienie na temat nowego projektu. Na wydarzeniu ma być obecny szef banku z Madrytu. Igor obawia się, że mama nie zdąży wrócić na jego mecz. Ada (Julia Wieniawa) spotyka pod szkołą Łukasza (Paweł Ławrynowicz). Dochodzi między nimi do nieprzyjemnej wymiany zdań.

Popołudniu Dorian nie chce jechać na mecz. Kiedy Ada dopytuje, co się zmieniło, chłopiec wykrzykuje jej, że się wstydzi, bo wszyscy chłopcy będą z ojcami, a on z mamą. Tę rozmowę słyszy Kamil (Jakub Wesołowski), który natychmiast oferuje swoje towarzystwo na meczu. Na boisku Łukasz fauluje Kamila, ale dzięki temu Dorian strzela gola. Jego drużyna wygrywa! Kiedy trener wręcza dyplomy, Dorian mówi mu, że Kamil jest jego ojcem.

Po meczu Ada, Kamil i Dorian wybierają się na lody. Chłopiec nie może nacieszyć się towarzystwem Kamila, aż w końcu przyznaje, że chciałby mieć takiego tatę. Wtedy Ada mówi mu prawdę... Kiedy wracają do domu, "szczęśliwą rodzinę" obserwuje Sofia (Beata Ścibakówna), która staje się coraz bardziej zazdrosna o Adę.

Marta (Weronika Rosati) informuje rodziców, że chce adoptować Antka. Witold (Mariusz Bonaszewski) nie ma zamiaru na to się zgodzić, ale ku zaskoczeniu wszystkich matka wspiera córkę. Kiedy Marta przyjeżdża do szpitala, dowiaduje się, że chłopiec dostał wypis i chwilę wcześniej zabrał go dziadek. Kobieta wychodzi ze szpitala, a Antek rusza w jej kierunku o własnych siłach.

Wieczorem do Doroty wydzwania szef. Łukasz stara się być spokojny, ale nie może ukryć swojej zazdrości. Robi wszystko, aby żona nie odebrała tego telefonu aż w końcu dochodzi między nimi do nieprzyjemnej wymiany zdań. Mężczyzna kolejny raz słownie upokarza żonę.