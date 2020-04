"Zawsze warto" sezon 2. odcinek 8. Łukasz otruje Dorotę? Krystian próbuje się zabić. Zdesperowana Ada prosi o pomoc Wardeckiego! [CO SIĘ WYDARZY]

W 8. odcinku "Zawsze warto 2" Łukasz nie może znieść sukcesu żony i dosypuje jej lekarstwa do herbaty lekarstwa. Krystian próbował popełnić samobójstwo w więzieniu. Zdesperowana Ada prosi o pomoc Wardeckiego. Zobacz, co się wydarzy w 8. odcinku 2. sezonu "Zawsze warto".

Sofia (Beata Ścibakówna) zaproponowała Adzie (Julia Wieniawa) pracę w agencji. Kobieta stała się zazdrosna o Kamila (Jakub Wesołowski) i jego relację z żoną i dzieckiem dlatego woli mieć tę dziewczynę na oku. Dorota (Katarzyna Zielińska) świetnie radzi sobie w pracy ku niezadowoleniu Łukasza (Paweł Ławrynowicz). Marta (Weronika Rosati) walczy o adopcję Antka.

W 8. odcinku 2. sezonu "Zawsze warto" Ada dowiaduje się, że Krystian (Bartosz Obuchowicz) próbował popełnić samobójstwo w więzieniu. Dziewczyna odwiedza brata i próbuje pocieszyć go. W końcu Ada rozmawia z Martą i prosi ją o wsparcie w sprawie brata. Przyjaciółka stwierdza, że najlepszym prawnikiem w mieście jest jej ojciec. Zdesperowana Ada udaje się do Wardeckiego (Mariusz Bonaszewski) i błaga go o pomoc.

Dorota i Paweł spotykają na mieście szefa kobiety, który informuje ją, że dyrektor oddziały z Madrytu chce ją tam ściągnąć na miesiąc. Kiedy w domu okazuje się, że Dorota myśli o tej propozycji na poważnie, Łukasz się wścieka. W końcu postanawia odurzyć żonę. Dosypuje jej do herbaty leki, które zabrał ze szpitala od ojca. Dorota cały dzień źle się czuje, a wieczorem jest bankiet w agencji, na który zostali zaproszeni wraz z Majką.

Sofia organizuje przyjęcie z okazji otwarcia agencji. Kobieta prosi Adę, żeby zaprosiła do pomocy także Ewę (Zofia Domalik). Ewa od razu zaczyna na miejscu szukać sponsora, czym denerwuje przyjaciółkę. Dorota wciąż czuje się źle i nie daje rady pójść z córką na otwarcie agencji. Majka idzie tam tylko z ojcem. Łukasz nie może oderwać oczu od pięknych młodych dziewcząt, które są na bankiecie.

W agencji zjawia się także Italian (Dariusz Majchrzak), jednak nie zostaje wpuszczony na imprezę. Kiedy Kamil próbuje go spławić dochodzi między nimi do bójki! Ada opatruje rany Kamila.

Po imprezie w agencji Ada sama kończy sprzątać lokal, kiedy niespodziewanie zjawia się tam Witold i informuje ją, że weźmie sprawę jej brata.