"Zawsze warto". Weronika Rosati została blondynką! Jak teraz wygląda? Aktorka zagra w nowym filmie Małgorzaty Szumowskiej!

To może być przełomowa rola dla Weroniki Rosati! Aktorka przefarbowała swoje włosy na blond - to wszystko do roli w najnowszej produkcji Małgorzaty Szumowskiej! Weronika Rosati zagra bowiem jedną z głównych ról w filmie "Wonder Zenia". Zobacz, jak Weronika Rosati prezentuje się w blond włosach.

Weronika Rosati została blondynką! Weronika Rosati zagra w nowym filmie Małgorzaty Szumowskiej pt. "Wonder Zenia". Aktorka, która przypomniała o sobie polskim widzów rolą w serialu "Zawsze warto", podjęła się teraz kolejnego zawodowego wyzwania. Rola w filmie Szumowskiej może być dla niej przełomowa. Weronika Rosati w sukni ślubnej! Marta weźmie kolejny ślub?Zobacz więcej Gwiazda na potrzeby nowego projektu przeszła niebywałą metamorfozę. Weronika Rosati została blondynką! Kochani❤️ nie mogłam długo wam zdradzić szczegółów mojego nowego projektu ALE w końcu moge i jestem mega podekscytowana że mogę podzielić się z wami tą wiadomością😊 Zaczęłam właśnie super filmową przygode z Małgośką Szumowską która mi zawierzyła jedną z głównych ról w swoim najnowszym filmie " Wonder Xenia" - trzymajcie kciuki - napisała aktorka na swoim Instagramie. https://www.instagram.com/p/B6JMThrpzIa/ W komentarzach pod postem aktorki dotyczącym nowej roli w mig posypały się gratulację. Fani Weroniki Rosati chwalą też jej odważną metamorfozę. Niektórzy już porównują Weronikę Rosati w blond włosach do Sienny Miller. Zobacz galerię https://www.facebook.com/SerialoveTelemagazyn/