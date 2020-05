"Zbuntowany anioł". Facundo Arana, czyli Ivo po latach. Jak zmienił się ukochany Milagros? Zobacz, jak dziś wygląda!

Facundo Arana w telenoweli "Zbuntowany anioł" wcielał się w Ivo - ukochanego głównej bohaterki, Milagros (Natalia Oreiro). Serial był hitem nie tylko w Polsce, ale też w wielu krajach na świecie. Właśnie mija 20 lat od jego premiery w Polsce. Jak zmienił się serialowy Ivo?

"Zbuntowany anioł" - światowy hit

"Zbuntowany anioł" to popularna argentyńska telenowela, wyprodukowana w latach 1998-1999. W Polsce była pokazywana od 29 maja 2000 do 29 maja 2001 roku w Polsacie. Główne role zagrali Natalia Oreiro (Milagros) i Facundo Arana (Ivo). Dzięki serialowi oboje zyskali ogromną popularność w różnych zakątkach świata, ale Arana pozostawał w cieniu swojej serialowej partnerki. Oreiro kilkukrotnie odwiedzała Polskę (ostatnio w Sylwestra 2019/2020).

Od premierowej emisji "Zbuntowanego anioła" w Polsce mija 20 lat. Miliony widzów z 30 krajów – od Argentyny, przez Grecję, aż po Stany Zjednoczone, Filipiny i Izrael – śledziły z zapartym tchem losy pięknej Milagros i jej ukochanego Ivo di Carlo. To nie jedyny raz, kiedy Natalia Oreiro i Facundo Arana zagrali razem. W 2006 roku para spotkała się ponownie na planie "Jesteś moim życiem'', a w 2011 roku Oreiro pojawiła się gościnnie w telenoweli "Kiedy się uśmiechasz", gdzie Arana grał główną rolę. Od tego czasu aktor zniknął z pierwszych stron gazet.

Ivo ze "Zbuntowanego anioła" - jak zmienił się Facundo Arana?

Facundo Arana urodził się 31 marca 1972 roku w Buenos Aires. Jest argentyńskim aktorem telewizyjnym pochodzenia hiszpańskiego i niemieckiego. Ma trzy siostry: Patsy, Paulę i Agustinę. Ukończył dwujęzyczną hiszpańsko-angielską szkołę St. Catherine's – Moorlands School. Kiedy miał 15 lat zaczął chodzić na warsztaty aktorskie. To pozwoliło mu wyleczyć się z chorobliwej nieśmiałości. Dwa lata później przeszedł chorobę nowotworową Hodgkina, która zaatakowała węzły chłonne. Przez kolejne kilka lat Arana był pod opieką lekarzy.

Przygodę z aktorstwem na poważnie zaczął w 1992 roku. W latach 1996-2006 był związany z Isabel Macedo. W 2007 roku związał się z modelką i prezenterką Maríą Susini, z którą wziął ślub 20 grudnia 2012 roku. Mają córkę Indię (2008) oraz synów bliźniaków - Yaco i Moro (2009). Ze zdjęć, które publikują w mediach społecznościowych wynika, że ich małżeństwo ma się dobrze i miłość kwitnie. Jak przez lata zmienił się Facundo Arana? Zobacz w naszej galerii!

"Zbuntowany anioł" - o serialu

Piękna, przebojowa i trochę nieokrzesana - Milagros - jest sierotą wychowaną w klasztorze. Jej matka, porzucona przez jej ojca, zmarła przy porodzie, pozostawiając Milagros jedynie medalik z Matką Boską. Po ukończeniu 18 lat, Mili, nazywana przez wszystkich "Cholito", dostaje posadę służącej w domu bardzo bogatej rodziny DiCarlo. Okazuje się, że głowa rodu - Federic DiCarlo - to ojciec Mili. Przed laty zakochał się on w Rosario, matce Mili, która była służącą i dlatego ojciec zmusił go do poślubienia dziedziczki ogromnej fortuny, Luizy.

O tym, że Mili to córka Federica wiedzą tylko sam Federic i ojciec Manuel, który opiekował się Cholito. Wkrótce Mili przeżyje w domu państwa DiCarlo wiele miłosnych zawirowań, które otworzą całkiem nowy rozdział w jej życiu... Milagros właśnie kończy 18 lat i musi opuścić klasztor. Federico nie jest w najlepszych relacjach ze swoją żoną. Milagros i Gloria uciekają z klasztoru na dyskotekę. Milagros przykuwa uwagę Ivo. Problemy zaczynają się kiedy dziewczęta wracają do klasztoru. Ivo idzie na mecz piłki nożnej i kupuje tam lemoniadę od Cholito. Angelica i Bernardo rozmawiają o Rosario i jej dziecku. Ivo znów spotyka Milagros.