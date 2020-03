"Zdążyć przed zmrokiem". Jaką mroczną zagadkę kryje las Knocknaree na obrzeżach Dublina?

Ośmioczęściowy serial "Zdążyć przed zmrokiem" to sugestywna historia kryminalna na podstawie prozy irlandzkiej pisarki powieści sensacyjnych Tany French. Dwójka detektywów, dwie zbrodnie, tajemnica z przeszłości - to wszystko we wciągającym serialu już wkrótce w Ale Kino+!

"Zdążyć przed zmrokiem" premiera w środę 8.04.2020 o godz. 20:10 w AleKino+! - sprawdź program tv

"Zdążyć przed zmrokiem" to sugestywna historia kryminalna na podstawie prozy irlandzkiej pisarki powieści sensacyjnych Tany French. Akcja rozgrywa się w ostatnich latach XX wieku, na obrzeżach Dublina. W lesie zostają znalezione zwłoki 13-letniej Katy Devlin. Dziewczynkę znaleziono martwą w lesie Knocknaree w okolicznościach wskazujących na rytualne zabójstwo. Śledztwo prowadzą detektyw Rob Reilly (Killian Scott) wraz ze swoją zawodową partnerką Cassie Maddox (Sarah Greene).

Dla detektywa dochodzenie jest wyjątkowo bolesne. Będzie musiał zmierzyć się z własnymi traumatycznymi przeżyciami z dzieciństwa. W tym samym lesie w latach 80. zaginęła dwójka nastolatków. Rob był ostatnią osobą, która widziała tę dwójkę. Okrutnika czyhającego na życie dzieci nigdy nie złapano. Teraz Reilly ma szansę zamknąć traumatyczny rozdział z przeszłości. Również Cassie targają osobiste problemy i sekrety z przeszłości, których nie uleczył mijający czas. Oboje dochodząc do prawdy, dowiadują się przy okazji sporo na swój temat.

Produkcją BBC przy współpracy z amerykańskim Starz i irlandzkim RTÉ to ekranizacją dwóch pierwszych książek z cyklu kryminałów autorstwa Tany French - "Zdążyć przed zmrokiem" i "Lustrzanego odbicia" . Te dwie historie w jedno połączyła Sarah Phelp, scenarzystka znana ze świetnych adaptacji powieści Agathy Christie (m.in. "The ABC Murders" czy "And Then There Were None").

