"Zenek". Film o Zenku Martyniuku w TVP VOD! Co mówi o nim król disco polo?

"Zenek" to fabularna historia jednej z największych gwiazd muzyki disco polo, Zenona Martyniuka, chłopaka z podlaskiej wsi, który dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom osiągnął niebywały sukces .Film zgromadził w kinach ponad pół miliona widzów, a już od 12 kwietnia będzie dostępny w TVP VOD.

"Zenek" w TVP VOD!

W tytułową rolę "Zenka" wcieliło się dwóch aktorów. Jakub Zając (młody Florianze "Stulecia Winnych") zagrał piosenkarza z początków jego kariery w latach 80-tych. Krzysztof Czeczot ("80 milionów", "Dziewczyny ze Lwowa", "Pitbull") zagrał rolę Zenka dojrzałego, osiągającego spektakularne sukcesy na scenie disco polo. - Skoczna muzyka, łatwa melodia, komunikatywny tekst. Martyniuk jest człowiekiem, który jak sam mówi całe życie chciał po prostu śpiewać i dawać ludziom radość, wytchnienie. Jego intencje są czyste, prawdziwe i to się po prostu czuje w jego muzyce – powiedział Krzysztof Czeczot.

"Zenek". Życie to są chwile, czyli amerykański sen prostego chłopaka ze wsi.

W pozostałych rolach wystąpiła plejada znakomitych aktorów: Klara Bielawka (żona Danuta), Agnieszka Suchora i Roman Gancarczyk (rodzice Zenka), Jan Frycz (ojciec Danusi), Piotr Cyrwus, Magdalena Berus, Andrzej Andrzejewski oraz Karol Dziuba. Gościnnie towarzyszą im gwiazdy muzyki disco lat 80-tych: autor przeboju "Never ending story" Limahl oraz John McInerney, wokalista grupy Bad Boys Blue.

Film wyreżyserował Jan Hryniak, znany z takich produkcji jak "Trzeci" czy "Trik". - Mamy w scenariuszu świat Cyganów i gangsterów, obraz prowincji i wielkomiejskich cwaniaków. Są łóżka polowe z kopiowanymi po nocach kasetami, jest i koncert na kilkadziesiąt tysięcy widzów. Wszystko łączy postać głównego bohater a (...) Mam nadzieję, że będzie to film, który po latach może być przekonującym zapisem czasów, w których disco polo święciło triumfy – powiedział Jan Hryniak, reżyser filmu.

Klara Bielawka jako Danuta Martyniuk. Jaka jest żona Zenka w jej interpretacji?

Będzie to jedna z najświeższych premier filmowych udostępnionych w serwisie TVP VOD już dwa miesiące po premierze kinowej. - To film o mojej miłości do muzyki, do żony, do fanów. Ogólnie film fajny, pokazujący klimaty lat 80, 90. Ten film trzeba zobaczyć – skomentował Zenon Martyniuk, muzyk, którego życiorys zainspirował powstanie filmu "Zenek".