"Zenek". Mama Zenka Martyniuka miała zawał serca! W jakim stanie jest Teresa Martyniuk?

Zenek Martyniuk kilka dni temu pojawił się w programie "Pytania na śniadanie", gdzie potwierdził, że rzeczywiście jego mama na początku roku miała zawał serca!

Miała zawał serca, którego praktycznie nie zauważyła. To było 8 stycznia. Źle się poczuła, źle spała w nocy. Siostra zawiozła ją na izbę przyjęć i tam stwierdzono, że ma zawał. Szybko przetransportowaną ją stamtąd do szpitala do Białegostoku - powiedział Zenek.