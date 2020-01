"Zenek". Zwiastun filmu o Zenku Martyniuku zmiażdżony przez internautów! Jest aż tak źle?

W końcu w sieci ukazał się zwiastun filmu "Zenek" o życiu i karierze Zenona Martyniuka — jednej z największych gwiazd disco polo. Zapowiedź filmu "Zenek" nie spotkała się jednak z ciepłym przyjęciem internautów, którzy zrównali wideo z ziemią. Czy mimo miażdżących opinii w sieci, film "Zenek" przyciągnie do kin tłumy?

"Zenek" w kinach od 14 lutego

Film "Zenek" wielkie emocje wzbudza od samego początku. Na długo przed startem zdjęć debatowano już w mediach, kto powinien wcielić w tytułowego bohatera — Zenona Martyniuka, chłopaka z podlaskiej wsi, który dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom został gwiazdą disco polo. Rola młodego wokalisty przypadła Jakubowi Zającowi. Dorosłego Zenka zagrał z kolei Krzysztof Czeczot.

Internauci ochoczo debatowali także o plakacie filmu "Zenek", który do złudzenia przypomina plakat filmu o zespole Queen pt. "Bohemian Rhapsody". W czwartek (23.01) w sieci pojawił się w końcu oficjalny zwiastun filmu "Zenek", ale widzowie nie zostawili na nim suchej nitki. Nawet pojawienie się w nim na moment idola lat 80. XX wieku - Limahla nie pomogło!

Autentyczne ciarki żenady

Do tej pory serio wierzyłem w ten film, ale po tym trailerze trochę głupio się przyznać.

Po zwiastunie zapowiada się po prostu słabo, żenująco, tam w ogóle nie ma pulsu, twistu, niczego, co by chociaż zainteresowało.

Szkoda dobrego aktora, jakim jest Czeczot, na takie produkcje

Patrzę w kalendarz i nie widzę żeby dzisiaj był 1 kwietnia. Dziwny to żart.

Czy mimo miażdżących opinii w sieci, film "Zenek" przyciągnie do kin tłumy? Przypominamy, że "Zenek" to pierwsza kinowa produkcja TVP. Zdjęcia do filmu realizowane były na Podlasiu oraz w okolicach Warszawy. Reżyserem filmu jest Jan Hryniak, a autorkami scenariusza są Marta Hryniak oraz Ilona Łepkowska.

Co sądzisz o zwiastunie filmu o Zenku Martyniuku? Jest aż tak źle?

"Zenek" – zwiastun filmu o Zenkku Martyniuku