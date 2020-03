Złote Maliny 2020. Najgorsze filmy ubiegłego roku wybrane! "Koty" biorą (prawie) wszystko! [WYNIKI]

Za nami rozdanie Złotych Malin 2020, czyli odpowiednika Oscarów dla... najgorszych filmów! Sprawdźcie, jakie ubiegłoroczne filmy okazały się najgorsze i zdecydowanie nie warto ich oglądać!

Największym "triumfatorem" Złotych Malin 2020 okazał się film "Koty", będący filmową adaptacją słynnego musicalu Andrew Lloyda Webbera. Film został nagrodzony niechlubną nagrodą w kategoriach NAJGORSZY FILM, NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA, NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY, NAJGORSZE EKRANOWE NIEDOPASOWANIE, NAJGORSZA REŻYSERIA oraz NAJGORSZY SCENARIUSZ.

Powodów do zadowolenia nie może mieć też John Travolta, którego określono najgorszym aktorem ubiegłego roku. To "wyróżnienie" zdobył dzięki filmom "The Fanatic" oraz "Na zakręcie". Za najgorszą aktorkę została uznana Hilary Duff, która wcieliła się w zamordowaną żonę Romana Polańskiego w obrazie "Sharon Tate".

Cieszyć może się Eddie Murphy, któremu przyznano NAGRODĘ ODKUPIENIA za rolę w docenionym filmie "Nazywam się Dolemite".

ZŁOTE MALINY 2020 - WYNIKI

NAJGORSZY FILM

"Koty"

NAJGORSZY AKTOR

John Travolta – "The Fanatic" oraz "Na zakręcie"

NAJGORSZA AKTORKA

Hilary Duff – "Sharon Tate"

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Rebel Wilson – "Koty"

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

James Corden – "Koty"

NAJGORSZE EKRANOWE NIEDOPASOWANIE

wszystkie półkocie, półludzkie futrzaki w "Kotach"

NAJGORSZY REŻYSER

Tom Hooper – "Koty"

NAJGORSZY SCENARIUSZ

"Koty" – Lee Hall i Tom Hooper

NAJGORSZY REMAKE, SEQUEL BĄDŹ ZRZYNKA

"Rambo: Ostatnia krew"

NAJGORSZY STOSUNEK DO LUDZKIEGO ŻYCIA

"Rambo: Ostatnia krew"

NAGRODA ODKUPIENIA

Eddie Murphy – "Nazywam się Dolemite"