"Złotopolscy". Renata Gabryjelska dla miłości porzuciła aktorską karierę i zniknęła z show biznesu! Czym zajmuje się dzisiaj i jak wygląda?

Renata Gabryjelska była jedną z największych gwiazd serialu "Złotopolscy". Widzowie bardzo polubili młodą i piękną modelkę, która wcielała się w postać Ewy, żony Kowalskiego i wielkiej miłości Tomka Gabriela.

Swoją aktorską karierę Renata Gabryjelska rozpoczęła na początku lat 90. XX wieku. Zaczęło się od małej roli w serialu "Spółka rodzinna", a następnie kreacji w "Pięknej Warszawiance", po czym modelką zainteresował się sam Juliusz Machulski i obsadził ją, obok Pawła Kukiza, w głośnym "Girl Guide". To był przełom.

Później przyszedł czas na "Złotopolskich". Renata Gabryjelska z serialem była związana od 1997 do 2005 roku. W międzyczasie zagrała jeszcze w paru innych produkcjach, ale jednocześnie też zauważyła, że aktorstwo nie jest tym, w czym do końca się realizuje. Niewiele osób jednak wie, że Renata Gabryjelska swoją aktorską karierę porzuciła... na rzecz miłości!

Renata Gabryjelska, w rozmowie z Aleksandrą Głowińską z serwisu Co za Tydzień TVN wyznała:

Jestem człowiekiem, dla którego miłość była wartością nadrzędną i motorem do działania. Długo na nią czekałam. Pojawiła się niespodziewanie. Wywróciła moje życie do góry nogami. Zakochałam się. Byłam wtedy młoda, miałam 29 lat i dużo więcej odwagi. To był wybór serca. Jestem z moim Stasiem 20 lat. Kawał czasu. To pokazało mi że, choć to była emocjonalna decyzja, to nie był tylko kaprys. To, co zrobiłam, to podążanie za miłością i poszukiwanie jej w drugim człowieku. (...) To była zmiana stylu życia, sposobu pracy, przeprowadzka do innego miasta. Nastąpiła też pełna zmiana w życiu zawodowym. W Warszawie grałam w serialu, pracowałam jako PR menedżer. W Krakowie trudno było mi znaleźć pracę, która byłaby dla mnie rozwojowa i ciekawa. Większość mediów działa w stolicy. Ta jedna decyzja pociągnęła za sobą wiele zmian, z którymi musiałam się zmierzyć. Z nowym życiem, które musiałam zbudować na nowo.