"Znaki 2". Barbara Wypych opowiada o pracy nad serialem AXN. Co było najtrudniejsze w jej roli?

Barbara Wypych to jedna z najciekawszych i najzdolniejszych polskich aktorek młodego pokolenia. O sobie dała znać już jako studentka wydziału aktorskiego PWSFTViT w Łodzi, zdobywając nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową w spektaklu "Kamień" na Międzynarodowym Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF w Warszawie w 2015 roku.

Od tego czasu Barbara Wypych nie tylko zdążyła ukończyć studia, ale przede wszystkim coraz częściej pojawia się na małym i wielkim ekranie oraz teatralnych deskach. Obecnie możemy oglądać ją w serialu "Znaki 2", gdzie wciela się w Kaję, partnerkę Twerskiego (Rafał Mohr), przedstawiciela amerykańskiej firmy consultingowej. Jak zapowiada sama aktorka, to postać, która może mocno zaskoczyć widzów!

Z Barbarą Wypych mieliśmy okazję porozmawiać po premierowym pokazie dwóch pierwszych odcinków serialu "Znaki 2". Jakie były jej wrażenia?

Jestem bardzo mile zaskoczona. Zresztą byłam bardzo zaciekawiona i zaskoczona pierwszym sezonem. Jak dostałam informację, że pojawię się w drugim sezonie to z dużym zaciekawieniem obejrzałam ten pierwszy sezon.

Postać, którą w "Znakach 2" kreuje Barbara Wypych, jest bardzo intrygująca, więc zapytaliśmy aktorkę o jej spojrzenie na bohaterkę.

Dostałem możliwość zagrania roli Kai. To młoda, bardzo ambitna kobieta, która współpracuje w duecie z Twerskim, też bardzo podejrzanym bohaterem w tym 2. sezonie. Zwykle dostaję bohaterki do grania, które można polubić, a tym razem może być inaczej. To z pozoru pozytywna i miła postać, ale koniec może być zaskakujący dla widza. - wyznała nam Barbara Wypych.