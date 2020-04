"Znaki 2". Gwiazdy serialu AXN opowiadają o produkcji. Ten sezon jest jeszcze lepszy od pierwszego?

W 2. sezonie "Znaków" podążamy za historią zaginięcia córki komisarza Michała Treli (Andrzej Konopka), Niny (Magdalena Żak). W niewyjaśnionych okolicznościach znika również para podróżników. Prowadzone są ciągłe poszukiwania. Śledztwo jednak zbacza z torów, gdy komisarz dowiaduje się kto odpowiada za zaginięcie jego jedynego dziecka. Zło w Sowich Dołach nie śpi...

Na premierze "Znaków 2" mieliśmy okazję obejrzeć dwa pierwsze odcinki produkcji i oczywiście nie mogliśmy nie zapytać aktorów o ich wrażenia! Helena Sujecka, czyli ekranowa aspirant Adrianna Nieradka, powiedziała:

Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się w ogóle przy drugim sezonie, ponieważ kręcąc pierwszy nie wiedzieliśmy, że taka miła niespodzianka nastąpi. To było trochę jak wejście w znane buty, co było przyjemne.

Komisarz Trela dowiaduje się, kto stoi za zaginięciem jego córki! Kto jeszcze zniknie? Zobacz zwiastun!Zobacz więcej

Michał Czernecki, czyli ekranowy były mąż Nieradki, dodał:

Jestem pozytywnie zaskoczony tą drugą serią. Drugi sezon to jest zawsze ryzyko. Zrobiliśmy dobre, tę historię chce się dalej śledzić, myślę, że więcej nie trzeba.

W 2. sezonie powiększa się obsada "Znaków". Jedną z nowych postaci zagra Barbara Wypych, która tak mówi o swojej bohaterce:

Dostałem możliwość zagrania roli Kai. To młoda, bardzo ambitna kobieta, która współpracuje w duecie z Twerskim, też bardzo podejrzanym bohaterem w tym 2. sezonie. Zwykle dostaję bohaterki do grania, które można polubić, a tym razem może być inaczej. To z pozoru pozytywna i miła postać, ale koniec może być zaskakujący dla widza.