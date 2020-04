"Znaki 2". Komisarz Trela dowiaduje się, kto stoi za zaginięciem jego córki! Kto jeszcze zniknie? Zobacz zwiastun!

"Znaki" to serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się w malowniczych plenerach Gór Sowich. W miasteczku Sowie Doły ginie studentka. Tajemniczą i okrutną egzekucją żyją media w całej Polsce. Śledztwo podąża w wielu kierunkach, jednak sprawa nie zostaje rozwiązana. Po latach, w tej samej miejscowości, dochodzi do kolejnej zbrodni. Śledztwo prowadzi komisarz Trela, który, by dotrzeć do prawdy, musi przełamać zmowę milczenia panującą w miasteczku.

"Znaki" sezon 2. od wtorku, 7.04.2020 o godz. 22:00 w AXN! - sprawdź program tv W 2. sezonie "Znaków" podążamy za historią zaginięcia córki komisarza Michała Treli (Andrzej Konopka), a później także jej przyjaciółki. W niewyjaśnionych okolicznościach znika również para podróżników. Prowadzone są ciągłe poszukiwania. Śledztwo jednak zbacza z torów, gdy komisarz dowiaduje się kto odpowiada za zaginięcie jego jedynego dziecka. Zło w Sowich Dołach nie śpi, a dziwnymi zdarzeniami żyją ogarnięci strachem mieszkańcy miasteczka. Serial to gatunkowe połączenie kryminału z elementami mystery i thrillera obyczajowego. "Znaki 2" - zwiastun Oprócz Andrzeja Konopki, w serialu pojawią się również: Helena Sujecka, Małgorzata Hajewską-Krzysztofik, Helena Englert, Mirosław Kropielnicki, Andrzej Mastalerz, Rafał Cieszyński i Magdalena Żak. Do obsady 2. sezonu dołączyli Barbara Wypych i Rafał Mohr. Barbara Wypych wciela się w Kaję, żonę jednego z głównych bohaterów serialu. Rafał Mohr gra Twerskiego – przedstawiciela amerykańskiej korporacji, który w Sowich Dołach musi załatwić pewną tajemniczą sprawę. Helena Englert opowiada o swojej roli w nowym serialu AXN i planach na przyszłość: "Aktorstwo jest jak narkotyk!"Zobacz więcej Serial wyreżyserowali Jakub Miszczak ("Sprawiedliwi - Wydział kryminalny", "Licencja na wychowanie") i Monika Filipowicz ("Przyjaciółki", "Linia życia"). Za scenariusz drugiego sezonu odpowiadają Wojciech Miłoszewski ("Prokurator", "Wataha"), Błażej Przygodzki "(Sprawiedliwi - Wydział kryminalny", "Policjantki i Policjanci", "Licencja na wychowanie"), Katarzyna Berenika Miszczuk (seria powieści "Kwiat paproci") i Marzena Podgórska ("Licencja na wychowanie", "Na sygnale"). Pierwszy sezon "Znaków" swoją premierę miał w październiku 2018 roku w AXN. Premiera drugiego sezonu "Znaków" już 7 kwietnia o 22:00 w AXN. Zobacz galerię