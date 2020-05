"Znaki 2". Piotr Trojan wspomina swoją rolę w serialu: Gdyby mój bohater nie był policjantem, byłby księdzem

Na antenie telewizji AXN możemy właśnie oglądać serial "Znaki 2". Jedną z gwiazd produkcji jest Piotr Trojan, czyli serialowy sierżant Sobczyk, który opowiedział nam o pracy nad "Znakami". Jak on sam patrzy na swojego bohatera? Widzi w nim czarny charakter?

"Znaki 2" odcinek 6 - premiera we wtorek, 12 maja, o godzinie 22:00 na antenie AXN

"Znaki" to serialowy hit telewizji AXN. Obecnie na antenie telewizji możemy oglądać 2. sezon produkcji, a odcinki pierwszej transzy przypomnieć sobie dzięki platformie Netflix. Jedną z gwiazd produkcji jest Piotr Trojan, który wciela się w bardzo nieoczywistą postać, czyli sierżanta Krzysztofa Sobczyka. To czarny charakter? Jak aktor patrzy na swojego bohatera?

On jest bardzo dobry. Myślę, że gdyby nie był policjantem, to byłby księdzem. No ale w tym sezonie jednak poznamy jego mroczne oblicze... - wyznał nam Piotr Trojan.

Co dalej wydarzy się z sierżantem Sobczykiem? Ci, którzy śledzą serial na bieżąco wiedzą, że dzieje się naprawdę wiele, ale Piotr Trojan nie chciał nam spoilerować kolejnych odcinków. Zamiast tego zapytaliśmy go, jak wspomina pracę na planie "Znaków" oraz co najśmieszniejszego wydarzyło się podczas prac nad nowymi odcinkami.

Barbara Wypych opowiada o pracy nad serialem AXN. Co było najtrudniejsze w jej roli?Zobacz więcej

Do tego nie mogliśmy nie zapytać Piotra Trojana o nadchodzący duży filmowy projekt z jego udziałem, czyli film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", gdzie Piotr Trojan wciela się w Tomka Komendę. Co było dla niego najtrudniejsze w tej roli?

Ponadto porozmawialiśmy o teatralnych planach Piotra Trojana, który z kolei zdradził nam, że... przygotowuje się do filmowego reżyserskiego debiutu! Co to będzie za film i o czym? Zdjęcia do produkcji miały ruszyć w maju, ale zapewne przez pandemię koronawirusa Piotr Trojan musiał zmienić swoje plany, ale my już teraz trzymamy kciuki i czekamy na tę produkcję!

PIOTR TROJAN WYWIAD