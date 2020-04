"Znaki". Helena Englert wyjechała na studia aktorskie do USA, jednak wróciła do Polski na czas pandemii. Jak teraz wygląda jej edukacja?

Helena Englert, czyli córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, swoją edukację aktorską postanowiła pobierać w Stanach Zjednoczonych, jednak gwiazda serialu "Znaki" na czas pandemii powróciła do Polski. Jak teraz wygląda jej edukacja?

Helena Englert to studentka NYU Tisch School of the Art. Jak wyglądają obecnie jej zajęcia? Jak daje rade studiować w USA będąc w Polsce?

Jakoś musimy sobie z tym radzić, np. we wtorki mam zajęcia do dwunastej w nocy – powiedziała.

Helena Englert opowiada o swojej roli w nowym serialu AXN i planach na przyszłość: "Aktorstwo jest jak narkotyk!"Zobacz więcej

Pandemia koronawirusa zmusiła wszystkich do zmiany nawyków i często poprzestawiania wielu rzeczy w swoich życiu. Tak też obecnie wygląda nauka, o czym wspomina mama młodej gwiazdy serialu "Znaki". O 23:00 słyszymy jak Hela trenuje tai chi, balet, ma zajęcia z jazzu, dla nas to też rozrywka – dodała jej mama Beata Ścibakówna.

Jak jeszcze w czasie pandemii wygląda życie i edukacja Heleny Englert? Tęskni za Nowym Jorkiem? Sprawdźcie!

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news