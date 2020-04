"Znaki" online. Pierwszy sezon serialu AXN już na Netflix! Warto obejrzeć?

Mamy doskonałą wiadomość dla wszystkich fanów serialu telewizji AXN pt. "Znaki"! Pierwszy sezon polskiej produkcji właśnie pojawił się na Netflix!

"ZNAKI" ONLINE NA NETFLIX

"Znaki" to połączenie serialu kryminalnego z thrillerem. Akcja produkcji toczy się w Górach Sowich. W miasteczku Sowie Doły ginie studentka. Tajemniczą i okrutną egzekucją żyją media w całej Polsce. Śledztwo podąża w wielu kierunkach, jednak sprawa nie zostaje rozwiązana. Po latach, w tej samej miejscowości, dochodzi do kolejnej zbrodni. Śledztwo prowadzi komisarz Trela (Andrzej Konopka), który, by dotrzeć do prawdy, musi przełamać zmowę milczenia panującą w miasteczku.

Za reżyserię serialu odpowiadają Jakub Miszczak ("Sprawiedliwi - Wydział kryminalny", "Licencja na wychowanie") i Marcin Ziębiński ("Kiedy rozum śpi", "Dublerzy"). W obsadzie zobaczymy także m.in. Helenę Sujecką, Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik, Helenę Englert, Mirosława Kropielnickiego, Andrzeja Mastalerza, Mariusza Ostrowskiego, Rafała Cieszyńskiego i Magdalenę Żak.

Pierwszy sezon "Znaków" ma 8 odcinków. Obecnie na antenie AXN emitowane są premierowo "Znaki 2".