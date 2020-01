"Znaki" sezon 2. Barbara Wypych i Rafał Mohr w obsadzie serialu AXN. Kogo zagrają?

W drugim sezonie "Znaków" widzowie zobaczą Barbarę Wypych i Rafała Mohra. Na ekranie pojawią się obok m.in. Andrzeja Konopki, Heleny Sujeckiej, Małgorzaty Hajewskiej-Krzysztofik i Heleny Englert. Premiera najnowszej polskiej produkcji AXN przewidziana jest na wiosnę.

Barbara Wypych wciela się w Kaję, żonę jednego z głównych bohaterów serialu. Wypych grała m.in. w filmie Filipa Bajona Panie Dulskie i Powidokach Andrzeja Wajdy. Zagrała też m.in. w serialu Kruk. Szepty słychać po zmroku i w Stuleciu Winnych.

Rafał Mohr gra Twerskiego – przedstawiciela amerykańskiej korporacji, który w Sowich Dołach musi załatwić pewną tajemniczą sprawę. Widzowie znają aktora m.in. z filmu Pitbull. Ostatni pies, Kler czy z serialu Pierwsza miłość.

Najdziwniejsze seriale telewizyjne ostatnich lat. Zobacz, co wybraliśmy! [GALERIA]Zobacz więcej

"Znaki" to serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się w malowniczych plenerach Gór Sowich. Po latach od tajemniczego zabójstwa studentki, dochodzi do kolejnych zbrodni. W 2. sezonie podążamy za historią zaginięcia córki komisarza Treli, a później także jej przyjaciółki. W niewyjaśnionych okolicznościach znika również para podróżników. Prowadzone są ciągłe poszukiwania. Śledztwo jednak zbacza z torów, gdy komisarz dowiaduje się kto odpowiada za zaginięcie jego jedynego dziecka. Zło w Sowich Dołach nie śpi, a dziwnymi zdarzeniami żyją ogarnięci strachem mieszkańcy miasteczka. Serial to gatunkowe połączenie kryminału z elementami mystery i thrillera obyczajowego.

W drugim sezonie ponownie zagrali m.in. Andrzej Konopka (Róża, Powidoki, Ziarno prawdy, Pakt), Helena Sujecka (Chce się żyć, Być jak Kazimierz Deyna, Yuma), Małgorzata Hajewska-Krzysztofik (33 sceny z życia, Body/Ciało, Atak paniki), Mirosław Kropielnicki (Pierwsza miłość, Kler, 53 wojny), Michał Czernecki (Wojna polsko-ruska, Wałęsa. Człowiek z nadziei, Miasto 44), Andrzej Mastalerz (W ciemności, 7 uczuć, Powidoki), Rafał Cieszyński (1920 Bitwa Warszawska, Zbrodnia), Helena Englert (Układ zamknięty, Barwy szczęścia), Magdalena Żak (Cicha noc, Najlepszy, Powidoki) i Paulina Gałązka (Drogi wolności, Zabawa zabawa, Juliusz, Powidoki).

Ruszyły zdjęcia do drugiego sezonu! Kiedy nowe odcinki? Zobacz więcej

Serial wyreżyserowali Jakub Miszczak (Sprawiedliwi - Wydział kryminalny, Licencja na wychowanie) i Monika Filipowicz (Przyjaciółki, Linia życia). Za scenariusz drugiego sezonu odpowiadają Wojciech Miłoszewski (Prokurator, Wataha), Błażej Przygodzki (Sprawiedliwi - Wydział kryminalny, Policjantki i Policjanci, Licencja na wychowanie), Katarzyna Berenika Miszczuk (seria powieści Kwiat paproci) i Marzena Podgórska (Licencja na wychowanie, Na sygnale).

Pierwszy sezon Znaków swoją premierę miał w październiku 2018 roku w AXN. Premiera drugiego sezonu planowana jest na wiosnę 2020 r. w AXN.