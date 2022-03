Znalazł żonę dzięki "Sanatorium miłości". Tak wyglądał pierwszy ślub w historii programu TVP. Na ceremonii nie zabrakło Marty Manowskiej

W 2. edycji programu "Sanatorium miłości" widzowie poznali Adama, który przez 27 lat był sołtysem Poręby Górnej, a potem radnym Wolbromia. Mężczyzna przekonywał w programie, że seniorzy powinni bardziej otwierać się na świat. Ze smutkiem opowiadał o doskwierającej mu samotności. W programie bardzo szybko zauroczyła go Barbara, ale nie udało im się pogłębić i zacieśnić więzi.

Wiek uczestników budzi kontrowersje. Ile lat mają seniorzy i seniorki występujący w programie?Zobacz więcej

Emeryt znalazł jednak miłość tuż po programie. Wybranką jego serca została pięć lat młodsza Marta, którą poznał na Facebooku. Seniorzy bardzo szybko zdecydowali, że chcą iść razem przez życie.

Po zakończeniu przygody z "Sanatorium miłości" założyłem konto na Facebooku. Nie przestałem szukać miłości. Nie chciałem być dłużej sam. Zmieniło się jedynie medium, platforma tych poszukiwań. Nie ukrywam, że pisało do mnie wiele pań, a wśród nich pojawiła się właśnie Martusia. To było 14 sierpnia ubiegłego roku. I jestem jej za to wdzięczny, bo gdyby nie zainicjowała naszej znajomości, to nasze drogi, by się nie spotkały. Dostałem piękne zdjęcia i zdecydowałem się na kolejny krok. Mam taki charakter, że wszystko robię do skutku. Nie odpuszczam w połowie drogi, jeśli jestem o czymś przekonany. Muszę mieć efekt. Popisaliśmy trochę na Messengerze. Z każdą rozmową doceniałem bardziej jej charakter, jej mądrość, jej godność, jej wartości, aż w końcu wymieniliśmy się numerami telefonów i zdecydowaliśmy się wyjść z domu - opowiadał Adam w rozmowie z Beatą Banasiewicz z AKPY.