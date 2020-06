"Zniewolona". Seriale podobne do ukraińskiego hitu o pięknej Katierinie

"Zniewolona" opowiadająca historię pięknej Katieriny podbiła serca widzów w Polsce, na Litwie, Łotwie i Ukrainie. Co oglądać, gdy się skończy? Poznaj 10 seriali podobnych do ukraińskiego hitu!

"Zniewolona" hitem! O czym jest?

"Zniewolona" opowiada historię Katieriny Wierbickajej (Katerina Kovalchyk), która jest dobrą, piękną, mądrą, wykształconą dziewczyną. Dzięki swojej matce chrzestnej - szlachciance pani Czerwińskiej - została wychowana niczym panna błękitnej krwi. Zna języki obce, gra na fortepianie, maluje. Zaczyna też rozumieć, że te talenty i pozycja wcale nie poprawiają losu urodzonej w niewoli dziewczyny. Wszyscy wiedzą, że jest po prostu własnością Piotra Czerwińskiego najbogatszego ziemianina w Nieżynie... Postanawia zawalczyć o prawo do szczęścia i decydowania o sobie.

Ukraiński serial podbił serca widzów i losy Katii śledzą miliony Polaków. Podobnie jest na Litwie i Łowie. To jednak właśnie w Polsce miała miejsce światowa premiera 2. sezonu "Zniewolonej". Telewizja ukraińska wyemituje go dopiero we wrześniu. Co oglądać po tym, jak zobaczymy ostatni odcinek historii pięknej Katieriny?

Seriale podobne do "Zniewolonej"

Przedstawiamy Wam seriale podobne do "Zniewolonej". W każdym z nich bohaterowie są zdeterminowani, aby walczyć o lepsze jutro. Mimo okrucieństwa losu nie poddają się i stawiają czoła wszelkim przeciwnościom. Nie można oprzeć się wrażeniu, że najbardziej podobnym do "Zniewolonej" serialem jest "Niewolnica Isaura" - brazylijska telenowela nakręcona na podstawie abolicjonistycznej powieści Bernardo Guimarãesa z 1875 r. Była to pierwsza telenowela wyświetlana w Polsce i od razu wywołała poruszenie. Akcja serialu toczy się w Brazylii na kilkanaście lat przed zniesieniem niewolnictwa w 1888 r. Główna bohaterka należy do pana Almeidy - bogatego plantatora bawełny. Jakie inne seriale są podobne do "Zniewolonej"? Zobaczcie galerię!

